Menemen Belediyespor'da play Off hazırlıkları

Profesyonel ligde 9. yıl
Menemen Belediyespor, 9 yıldır mücadele ettiği profesyonel ligde 4. Kez Play-Off maçları oynayacak. 2013-2014 sezonunda baraj maçları sonucunda 2. Lig'e yükselen ekip, son olarak Spor Toto 2. Lig'de 2014-2015 sezonunda Play-Off'a yüksedi ve Pendikspor engelini aşamamıştı.
Şampiyonluk için 5 galibiyet şart
Menemenspor 2 sezon sonra tekrar üst lige yükselme baraj maçı oynama hakkını elde ederken, Grupta son maçlar öncesi Gümüşhane 65 puanla 2., Hatayspor 59 puanla 3., Menemen 57 puanla 4., aynı puanda Kastamonu ise 5. sırada yer alıyor. Statü gereği Play-Off'ta 2. ile 5, 3. ile de 4. takımlar birbiriyle eşleşecek. 2. ve 3. Sıradaki takımlar ilk maçlarını deplasmanda oynama avantajı yakalarken, takımlar kendi gruplarındaki eşleşmeyi lider olarak tamamladıktan sonra diğer grubun finalisti ile tarafsız sahada şampiyonluk maçına çıkacak. Menemen'in hedefine ulaşması için bu 5 karşılaşmayıda kazanması gerekiyor.