Menemen Belediyespor sonradan açıldı 3-1

Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü Zonguldak Kömür karşısı’nda Mustafa, Rıdvan ve Ali’nin attığı gollerle rakibini 3-1 yenerek grubunda 22 puan ile liderliğini sürdürdü. Menemen Belediyespor bu galibiyetle üst üste 4. galibiyetini almış oldu

Erkan Kart- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemenspor sahasında Zonguldak Kömürspor'u konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçı sarı-lacivertliler 3-1 kazandı. 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın 4. Dakikasında sağ kanattan Onur'un kullandığı köşe atışında arka direkte Emre Kara kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 20. Dakikada ani gelişen Zonguldak Kömürspor atağında Tahir ceza sahasına girdi. Veli'den sıyrılıp şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı. 56. Dakikada Mustafa Şen orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girer girmez sert bir vuruşla skoru eşitle: 1-1. 59. Dakikada Mustafa'nın ortasında Tayfun'un şutundan sonuç çıkmadı.

62. Dakikada Umut'un kullandığı köşe atışında Rıdvan kafayla topu ağlara yolladı ve skoru 2-1 yaptı.

77. Dakikada Alberk'in şık şutunda çatala giden topu kaleci Sinan son anda çeldi. 81. Dakikada Alberk'in pasıyla Umut buluştu. Umut'un pasında Ali Özgün ceza sahasında sert şutla topu filelere gönderdi: 3-1. Maçta başka gol olmadı ve MenemenBelediyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonunda hekem’e itiraz eden Z.Kömürlü Mert Caymaz kırmızı kart gördü.