Menemen Belediyespor tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda perşembe günü saat 20.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'yi tarihinde ilk kez konuk edecek 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediyespor büyük heyecan yaşıyor

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Menemenspor'un ilk olarak 1942 yılında kurulduğu bilgisini vererek, "O dönemde Fenerbahçe'yi destekleyen hemşehrilerimiz, "Küçük Kanarya" adıyla kulübümüzün temellerini attı. Fenerbahçeli yöneticiler de kuruluşumuza destek verdi. Renklerimiz böylece sarı lacivert oldu. Logomuz da Fenerbahçe'ninki ile birebir benzer şekilde dizayn edildi" dedi.



Menemenspor'un 1993 yılında Menemen Belediyespor ismiyle sahalarda yer aldığını belirten Şahin, "Ardından logomuzda bir değişikliğe gittik. İç kısımda yer alan palamut dalının yerine, devrim şehidimiz olan Kubilay'ın anıtı koyduk. Fenerbahçe cephesinden hiçbir uyarı almadık. Biz kendimiz değişime gittik" diye konuştu.



Fenerbahçe'yle tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecekleri için heyecanlı olduklarını söyleyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fenerbahçe'yi ağırlamaktan onur duyuyoruz. İki renktaş takımın güzel bir karşılaşmasını izleyeceğiz. Çok kaliteli bir takım kurduk. Fenerbahçe'yi yenebilecek güçteyiz. Tüm İzmirliler'i stada bekliyoruz."



YILDIZLAR HAZIR KITA



Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk devreyi lider Ankaragücü'nün 3 puan gerisinde 24 puanla 3'üncü sırada bitiren Menemen Belediyespor'un yıldızları Fenerbahçe maçını bekliyor.



Kadrosunda Süper Lig tecrübesi yaşamış, Gökhan Ünal, Erman Kılıç, İbrahim Dağaşan ve Ahmet Arı gibi isimleri barındıran sarı lacivertlileri Galatasaray'ın efsane futbolcularından Suat Kaya çalıştırıyor.



Menemen Belediyespor formasıyla bu sezon 5 gol atan Süper Lig gol kralı apoletli Gökhan Ünal, bu maçta eski takımına karşı görev alacak. Gökhan 2009-10 sezonun ikinci yarısında Burak Yılmaz ve 3.2 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli formayı 10 maçta giyen 34 yaşındaki oyuncu 2 gol attı.



Teknik direktör Suat Kaya, Fenerbahçe'yi yenecek seviyede olduklarını belirterek, "Kadromuzun kalitesine güveniyorum. Maça çok iyi hazırlandık. Herkes kazanmak için elinden geleni yapacak" dedi.