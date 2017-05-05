Menemen Belediyespor umutlu

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup Play Off çeyrek final ilk maçında evinde Gümüşhanespor'a 2-1 yenilerek 8 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynanacak rövanş öncesi avantaj kaybeden Menemen Belediyespor inanıyor

Tribünleri dolduran taraftarlarının önünde beklemedikleri bir skorla karşılaştıklarını belirten Teknik Direktör Suat Kaya, 90+1'inci dakikada Mert Hakan'la buldukları penaltı golünün çok değerli olduğunu belirterek, "O penaltı belki bizi TFF 1'inci Lig'e çıkaracak" dedi.



İlk yarıda kötü oynadıklarını, devrenin son dakikasında yedikleri golün de morallerini bozduğunu söyleyen Kaya, "İkinci yarının ilk dakikasında kalemizde bir gol daha gördük. Daha sonra toparlanıp üstünlüğü ele aldık. Uzatmadaki penaltı golü umutlarımızı yeşertti. "Gümüşhane'deki rövanşta tecrübemizle istediğimizi alacağız" diye konuştu. Menemen'in turu geçmesi için deplasmanda en az 2 farkla veya 2'den fazla gol atacağı tek farklı galibiyetler alması gerekiyor.