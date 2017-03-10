Menemen Belediyespor zirvenin uzağında kaldı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta Menemen Belediyespor sahasında seyircisiz konuk ettiği Kastamonuspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçta tek galibiyetle yetinerek zirvenin uzağında kalan Menemen Belediyespor, evinde ikinci yarının formda takımı Kastamonuspor 1966 ile geriye düşüp öne geçtiği karşılaşmada beraberlikle ayrıldı: 2-2. Menemen İlçe Stadı'ndaki mücadele, sarı lacivertlilerin aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. Yaklaşık 150 Menemen taraftarı, stadın yanındaki viyadüğün üzerine çıkarak takımlarına dışarıdan maç sonuna kadar destek olurken 50 kadar da rakip takım seyircisi takımlarını yalnız bırakmadı. 35. Dakikada konuk ekip öne geçti. Hasan sol kanattan topu Mehmet Çakır'ın önüne çıkardı. Mehmet, gelişine düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 0-1.

37. Dakikada Menemen 10 kişi kaldı. Ani gelişen Kastamonu 1966 atağında İskender'le ikili mücadeleye giren Yasin, rakibini düşürdü. Hakem Serdar Akkoçoğlu, son adam olduğu gerekçesiyle Yasin'e direkt kırmızı kart çıkardı.

45. Dakikada skora eşitlik geldi. Mustafa'nın sağdan kullandığı kornerde top ceza sahasında Kastamonusporlu İbrahim Kaş'ın eline çarptı. Hakem Serdar Akkoçoğlu penaltı noktasını gösterdi. Mert Hakan'ın gole çevirdiği atış ilk yarının da skorunu belirledi: 1-1.

60. Dakikada Menemen Belediyespor üstünlüğü yakaladı. Mustafa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Haluk, kafayla kaleci Oğuzhan'ı maglup etti: 2-1.

65. Dakikada skor tekrar eşitlendi. Salih'in sol kanattan ortasını kaleci Amir'in elinden seken topu Fatih, ağlara gönderdi: 2-2.

67. Dakikada bu kez konuk takım 10 kişi kaldı. İbrahim Kaş, Menemenli Haluk'u düşürünce ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

88. Dakikada Kastamonuspor 1966 gole yaklaştı. İskender'in kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruş üst direkten döndü, Kalan dakikalar başka gol getirmeyince maç 2-2 sonra erdi.

