Menemen Belediyesporlu Haluk fark yarattı

Sezonun ilk yarısında Aydınspor 1923'te 22 maça çıkıp sadece 2 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, 1 sezon sonra döndüğü Menemen Belediyespor'da ise 5 maçta 3 kez fileleri sarsarak başarılı bir grafik ortaya koydu.
İkinci yarının ilk haftasında Niğde Belediyespor maçında oynamaya başlayan Haluk, 1-1 berabere biten mücadelede takımına beraberliği getiren golü attı. Ardından deplasmanda yine 1-1 sona eren Sarıyer randevusunda 90+3'te Menemen Belediyespor'u yenilgiden kurtaran Haluk, geçen haftaki 2-2 tamamlanan 1461 Trabzon karşılaşmasını da boş geçmedi. Bir türlü sakatlıktan kurtulamayan ve kadro dışı kalan Gökhan Ünal'ı aratmayan 31 yaşındaki oyuncu, tüm müsabakalarda ilk on birde sahaya çıktı.
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