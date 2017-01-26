Menemen'de liderlik hesapları

Spor Toto 2. lig Kırmızı Grupta, Gümüşhanespor ve Ziraat Türkiye Kupasında Gençlerbirliğini aynı skor ile 3-2 yenen sarı lacivertliler, Hafta sonu oynanacak karşılaşmaların sonunda liderlik koltuğuna oturma hesapları yapıyorlar.

Erkan Kart - Spor Toto 2. lig Kırmızı Grupta, Gümüşhanespor'un 2, Ankaragücü'nün 1 puan arkasından 38 puanla üçüncü sırada yer alan İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor, Hafta sonu rakiplerinin puan kaybetmesi ve Tokatspor deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda, liderlik koltuğuna oturacak. Sarı laciverliler, zorlu Tokatspor deplasmanı hazırlıklarını kendi stadında yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan çalışmaya Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de çıkan oyuncular yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular dar alanda top ile yapılan kuvvete dayalı çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.



Nice senelere Ertuğrul



Antrenman sonunda takımın tecrübeli oyuncusu Ertuğrul Arslan'ın doğum gününü kutlayan teknik heyet ve futbolcular,hep birlikte neşeli dakikalar geçirdi. Kendisi için hazırlanan doğum günü için teşekkür eden Ertuğrul Arslan" Tüm hocalarım ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk pastasını da hep beraber kesmek bizlere nasip olur" diye konuştu. Menemen Belediyespor Pazar günü 13.30'da oynanacak karşılaşma için Cuma günü Tokat'a hareket edecek.