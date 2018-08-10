Menemen'de Suat Kaya 2 transfer istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor'un iki takviye daha yapacağı belirtildi

Menemen'de Suat Kaya 2 transfer istiyor
10 Ağustos 2018 Cuma 14:27

Son olarak Gazişehir Gaziantep'ten kaleci Necati Yılmaz'la sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, sol bek ve golcü transferi düşündüklerini söyledi. Kaya, iki bölgede de transfere ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Eksiklerimiz var. Sezon başlayana kadar gerekenleri yapacağız. Lige en güçlü şekilde girmek istiyoruz. Genç ve deneyimli futbolcuların harmanlandığı bir kadroyla taraftarımızın karşısına çıkacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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