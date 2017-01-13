Menemen'de tek hedef galibiyet

İkinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde yapmış olduğu kamp ile tamamlayan Menemen Belediyespor, ikinci yarının ilk maçı için, İnegöl'e hareket etti

Erkan Kart-Son antrenmanını, cuma günü teknik direktör Suat Kaya yönetiminde









İyi ki doğdun Ahmet Arı



Menemen Belediyespor'un başarılı oyuncusu Ahmet Arı'ya süpriz doğum günü. İdman sonunda Ahmet Arı'nın doğum gününü, teknik ekip ve takım arkadaşları Brezilya usulü kutladı. 28 yaşına giren Ahmet Arı'yı, başta Suat Kaya olmak üzere tüm ekip yumurta ve un yağmuruna tuttu. Takım arkadaşları ile neşeli dakikaların yaşandığı doğum gününde Ahmet Arı kendisi için yapılan pastayı Teknik direktör Suat Kaya ve takım kaptanı Efe Karaoğlu'nun elinden yedi. -Son antrenmanını, cuma günü teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Menemen İlçe Stadı'nda yapan ve yaklaşık 1 saat süren çalışmaya, sakatlıklarından dolayı Bayram Olgun, Gökhan Sinanoğlu, burun ameliyatı olan Veli Çetin ve Mazlum Demir katılmadı. Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Batman Bölgesi hakemlerinden Yavuz Çetin düdük çalarken, yardımcılıklarını Kerem Candaş ve İsmail Emre yapacak. İnegölspor deplasmanında 3 puan hedeflediklerini söyleyen teknik direktör Suat Kaya" Devre arası kampını kendi tesislerimizde yaptığımız çalışmalar ile tamamladık. İkinci yarının ilk maçında deplasmanda İnegölspor ile oynayacağımız maç ile başlayacağız. Bizim için her maç ayrı bir önem taşıyor İnegölspor deplasmanından 3 puan ile dönerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.Menemen Belediyespor'un başarılı oyuncusu Ahmet Arı'ya süpriz doğum günü. İdman sonunda Ahmet Arı'nın doğum gününü, teknik ekip ve takım arkadaşları Brezilya usulü kutladı. 28 yaşına giren Ahmet Arı'yı, başta Suat Kaya olmak üzere tüm ekip yumurta ve un yağmuruna tuttu. Takım arkadaşları ile neşeli dakikaların yaşandığı doğum gününde Ahmet Arı kendisi için yapılan pastayı Teknik direktör Suat Kaya ve takım kaptanı Efe Karaoğlu'nun elinden yedi.