Menemen'e lider dayanmıyor

Erkan Kart-Geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta lider Gümüşhanespor'u 3-2 ile geçen sarı lacivertliler,Ziraat Türkiye Kupası C Grubu lideri Gençlerbirliği'ni de aynı skor ile yenenmeyi başardı: 3-2.
Maçtan dakikalar:
9. Dakikada Erman Kılıç'ın ortasında topla buluşan Gökhan Ünal, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
45. Dakikada Ferhat Görgülü'nün şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü.
59. Dakikada sol çaprazdan topu rakibinden çalan Yasin'in şık vuruşunda direğin içinne çarpan top Gençlerbirliği filelerine gitti: 2-0
66. Dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Şen, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-0
69. Dakikada ceza sahasında topla buluşan Mehmeti'nin vuruşunda Hikmet'e çarpan top ağlara gitti:3-1
81. Dakikada ceza yayının önünden aldığı topla ilerleyen Bady, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 3-2
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Menemen Belediyespor, Süperlig temsilcisi Gençlerbirliği 3-2 yenerek grup maçlarını galibiyetle tamamladı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Onur Karabaş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Candaş Elbil xx
Menemen Belediyespor: Amir xx, Efe xx, Hikmet xx, Veli xx, Yasin xx, Mustafa xxx, Samet xxx, Murat xx (Jiyan dk. 83 ?), Serkan xx (Abdullah dk. 72 xx), Erman xxx, Gökhan Ünal xx (Mert Hakan dk. 56 xxx)
Gençlerbirliği: Nihat x, Orhan xx, Claro x (Mehmeti dk. 46 xx), Kulusic xx, Ferhat x, Matei xx (Bady dk. 62 xx), Scekic xx, Umut xx, Ring xx, Milinkovic x (Halil İbrahim dk. 53 xx), Ranite xx
Goller: Gökhan Ünal (dk. 9), Yasin Güreler (dk. 59), Mustafa Şen (dk. 66) (Menemen Belediyespor), Mehmeti (dk. 69), Bady (dk. 81) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Claro, Ring (Gençlerbirliği), Mustafa Şen (Menemen Belediyespor)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.