Menemen evinde yenildi

Erkan Kart-Önemli oyuncuların sakat yada cezalı olmasından dolayı sıkıntı çeken Menemen Belediyespor, genelinde gergin bir atmosferde geçen karşılaşmadan sahadam maglubiyet ile ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip yedek kalecisi Göksal, bir pozisyon sonrasında itirazlarını abartınca önce sarı daha sonra direk kırmızı kart ile oyundışına gönderildi.Menemen Belediyesporda ise karşılaşmanın uzatma bölümünde Mert Hakan Yandaş Hakem'e itirazdan dolayı direk kırmızı ile oyun dışında kaldı.
Hatayspor'a 3 puan getiren golleri 14'üncü dakikada Emin, 59'da Taha, 73'te Selim atarken, ev sahibi ekibin gollerini 15'te Erman, 39'da Yasin kaydetti. Bu sonuçla 25 puanda kalan Menemen Belediyespor, yenilgiye rağmen 3'üncü sıradaki yerini korudu, Hatayspor ise 24 puanla 4'üncü sıraya yükseldi.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Armağan Çekinmez, Can Öztekin
MENEMEN BELEDİYESPOR: Ömer, Efe, Mustafa(Dk. 62 Mert Hakan), İbrahim, Tayfur Emre, Yasin, Erman, Cenk (Dk. 46 Murat, Selim (Dk. 76 Ahmet), Ertuğrul, Abdullah
HATAYSPOR: Akın, Sadi, Volkan, Serkan, Mesut, Tolga (Dk. 74 Ömer), Selahattin, Selim, Mithat (Dk. 89 Soner), Emin (Dk. 70 Mehmet, Taha
GOLLER: Dk. 14 Emin, Dk. 59 Taha, Dk. 73 Selim (Hatayspor), Dk. 15 Erman, Dk. 39 Yasin (Menemen Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 84 (yedek kulübesinde) Göksal (Hatayspor), Dk. 90+5 Mert Hakan (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Cenk, Ertuğrul, İbrahim, Murat (Menemen Belediyespor), Tolga, Emin, Selahattin, Sadi, Ömer (Hatayspor)
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