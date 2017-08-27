Menemen farklı başladı

Sarı-lacivertli ekip stad yenileme çalışmalarının devam etmesinden dolayı Bergama'da konuk ettiği Kocaeli Birlikspor'u 4-1 yenerek sezona farklı galibiyetle başladı.

Erkan KART - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta yenilenen kadrosuyla zirveyi hedefleyen Menemen Belediyespor, stat yenileme çalışmaları nedeniyle Bergama 14 Eylül Stadı'nda ağırladığı Kocaeli Birlikspor'u farklı yendi: 4-1. Menemen'den gelen 3 otobüs taraftarının ve Bergamalı seyircilerinde desteğini alan İzmir ekibi karşılaşmaya hızlı başladı. Karşılaşmanın 5. Dakikasında Mustafa Şen'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın 10. Dakikasında Gökhan Ünal net bir fırsatı değerlendiremedi. 19. Dakikada Mustafa Şen'in kullandığı korner atışında Veli altı pas çizgisi üzerinde kafayı vurdu: 1-0. 45+1'de Samet Ali, ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla şık vurdu ve farkı 2'ye çıkarıp ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

İkinci yarıda Menemen atakları kesilmedi. 57'de Taşkın'ın kendi sahasından uzun pasıyla rakip ceza sağ köşesinde topla buluşan Mustafa Şen, rakibinden sıyrılıp yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0. 66'da kazanılan penaltı atışını Taşkın gole çevirdi: 4-0. 68.Dakikada Menemen ceza sahası içindeki kalabalıkta topa en son dokunan Melih konuk takımın tek golünü kaydetti. Mücadele 4-1 Menemen Belediyespor'un üstünlüğü ile sonlandı. Karşılaşmayı Menemen Belediye Başkanı Tahir şahin ve yaklaşık 350 taraftar takip etti.

