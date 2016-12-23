Menemen fırsat tepti

Erkan Kart-Bu sonuçla İzmir'in sarı lacivertli ekibi Menemen Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir galibiyet ve 2 yenilgi ile grubunda 3. sırada yer aldı. Konuk ekip Fenerbahçe bu sonuçla grubunda ilk galibiyetini almış oldu.
Maç dakikaları:
4. Dakikada sağ kanattan ceza alanına Salih Uçan ortaladı. Ozan voleyi vurdu. top üstten auta çıktı.
7. Dakikada orta sahadan aldığı topla Fenerbahçe kalesine yaklaşan Erman ceza sahası dışından sert vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.
10. Dakikada sağdan Mustafa ortaladı, Abdullah arka direkte müsayit pozisyonda topu dışarı attı.
22. Dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Erman'ın Salih'i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, atışı kullanan Fernandao topu ağlarla gönderdi: 0-1.
35. Dakikada Erman sağdan ortaladığı topu Veli kafayla Efe'ye indirdi. Efe'nin altı pas içinde vuruşu dışarı çıktı.
50. Dakikada Mustafa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunu Fabiano çıkardı. Dönen topa Erman vurdu yine Fabiano gole izin vermedi, ardından bu kez Abdullah'ın şutu üstten dışarı çıktı.
51. Dakikada Erman'ın kullandığı kornerde direkt kaleye giden top üst direkten döndü.
63. Dakikada Salih'in ara pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Chahechouhe bekletmeden şutunu çekti, kaleci Amir gole izin vermedi.
75. Dakikada Yasin soldan ortaladı, Ahmet topun gelişine şık vuruşu az farkla dışarı gitti.
83. Dakikada Stoch'un kullandığı köşe atışında Menemen defansından seken topa vuran Chahechouhe pozisyonu gole çeviremedi.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 galibiyetiyle son buldu.
Maçtan notlar
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe tam 702 gün sonra İzmir'de sahaya çıktı. En son yine kupa mücadelesinde 20 Ocak 2015 yılında Altınordu ile Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, İzmir'deki taraftarıyla hasret giderdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocat, Menemen Belediyespor karşısında genç ve yedek futbolculara şans verdi. Van Persie, Sow, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Volkan Şen, Hasan Ali, Şener, Souza, Alper, Kjaer gibi yıldız futbolcuları İstanbul'da bırakan Hollandalı teknik adam gençlerden Savaş ve Abdurrahman'ı onbire monte etti. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kart cezası nedeniyle görev alamayacak stoper Skrtel de onbirde görev aldı. Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya ise Fenerbahçe maçında as kadrosunu oynattı. İzmir ekibinin yıldız futbolcusu Gökhan Ünal eski takımına rakip oldu. Trabzonspor'dan 2009-2010 sezonun devre arasında sarı-lacivertlilere gelen Gökhan yedek soyundu.Fenerbahçeli futbolseverler uzun bir aradan sonra İzmir'e gelen takımlarını yalnız bırakmadı. Kapalının sağı ile açık tribünde yer alan yaklaşık 8 bin taraftar futbolculara büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi Menemen Belediyespor'u ise kapalının solunda 500 kadar gönül vereni destekledi. Tribünler hep bir ağızdan terörü lanetledi. Fenerbahçeliler ve Menemen Belediyesporlular, "Vana sana canım feda, Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yaptı. Tarafkarlar iki takımı da el ele tribünlere davet etti. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlerimiz için de karşılaşmadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Fenerbahçe ve Menemen Belediyespor tarihlerinde ilk kez randevulaştı.
Altınordu altyapısında eğitim gören futbolcular İzmir'in yetiştirip Fenerbahçe'ye gönderdiği orta saha oyuncu Salih Uçan'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular yaptırdıkları Salih Uçan maskelerini takarken, tribüne de "Yolumuzu açan, Salih Uçan" pankartını astı
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