Menemen İlçe Stadı'nın yıkımana başlandı

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'un müsabakalarını oynadığı Menemen İlçe Stadı'nın yıkımına bugün başlandı

Yeni sezonda yaklaşık 4 bin kişi kapasiteli olması beklenen stadın maraton tribünündeki koltuklar ve çatı sökülürken, hafriyat araçları da tesisteki zemini kaldırdı. Maraton tribününün 1 hafta içinde tamamen yıkılacağı öğrenildi. Ardından kapalı tribünün de yıkımına başlanacağı ve haziran ortasına kadar temelin oluşturulacağı bildirildi. Yeni stat projesinde 210 kişilik VIP, 100 kişilik protokol ve 84 kişilik basın tribünü ile toplam 3467 koltuk yer alıyor.