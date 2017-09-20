Menemen Kupada da farklı 4-2

Erkan Kart-Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli ekibin gollerini 40. dakikada Uğur, 51. dakikada Hakkı, 58. dakikada Cihan ve 86. dakikada Hasan attı. Konuk takıma 10. dakikada kendi kalesine Tayfun ve 84. dakikada Özer'in golleri geldi.
10. Dakikada konuk ekip golü buldu. Sol kanattan Aziz’in ortasında Menemenli Tayfun, ceza sahası altı pas içinde topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
40.Dakikada skora eşitlik geldi. Ayberk'in sağ kanattan ortasını Uğur sert ve düzgün bir şutla topu filelerle gönderdi: 1-1.
İlk yarı bu skorla sonuçlandı.
51. Dakikada Menemen öne geçti. Sol kanattan kazınalan serbes vuruşta Tayfun topu ceza sahası içine kesti. Darıca ceza alanında oluşan karambolde topu son olarak önünde bulan Hakkı, dokundu ve Menemen Belediyespor’u 2-1 öne geçirdi.
58. Dakikada fark 2'ye çıktı. Ev sahibi ekipten Tayfun sağ kanattan korneri kullandı, ceza alanında Cihan arka direkte kafa ile topu filelere gönderdi: 3-1.
84. Dakikada Darıca Gençlerbirliği umutlandı. Aziz'in sol kanattan derinlemesine pasında Özer golü sert bir vuruşle topu filelere gönderdi: 2-3.
85. Dakikada sol kanattan Hakkı’nın ortasında ceza sahası içinde arka direkte bom boş Hasan, topu filelere gönderdi ve skoru belirledi: 4-2.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Hidayet Zeybek (xx), Şenol Bektaş (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xx) - Abdulgani (xx), Alberk (xx), Cihan (xxx), Veli (xxx), Ardahan (xxx), Samet Günhan (xx), Tayfun (xx) (Dk. 76 Atakan xx), Uğur (xxx), Serdar (xx) (Dk. 21 Hakkı xxxx), Kerem (xx) (Dk. 78 Hasan xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Deniz (x) - Alper (xx), Yusuf (xx) Dk. 40 Kerem x), Emrullah (x), Sinan (x) (Dk. 62 Bünyamin x), Özer (xx), Aziz (xxx), Mehmet (x), Doğancan (xx), Hayrullah (x), Halil (xx) (Dk. 46 Görkem x)
GOLLER: Dk. 10 Tayfun (Kendi kalesine), Dk. 84 Özer (Darıca Gençlerbirliği), Dk. 40 Uğur, Dk. 51 Hakkı, Dk. 58 Cihan, Dk. 85 Hasan (Menemen Bld)
SARI KART: Samet Günhan (Menemen Bld)
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