Menemen liderlik koltuğunu geri aldı

Erkan Kart- Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 19. Dakikada Menemen'in yıldız golcüsü Samed Ali attı. Grupta 9 maçta 7 galibiyetle 22 puana ulaşan sarı-lacivertliler, Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilen Keçiörengücü'nü sollayıp tekrar liderliği devraldı. Konuk Hatayspor ise 19 puanda kaldı.
Maç dakikaları:
4. Dakikada gelişen Menemen atağında, Eren sağ çaprazdan ceza sahasına güzel kesti, Samed Ali'nin gelişine şutu üstten auta çıktı.
19. Dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Eren'in düşürüldüğü pozisyonu Hakem Onur Karabaş avantaja bıraktı. Sağ kanattan önünde bulduğu topla ceza sahasına giren Samed Ali,Hatayspor filelerini havalandırdı: 1-0.
41. Dakikada Hataysporlu Taha sağ kanattan kesti, Menemenli Taşkın'ın ayağından seken top üst direğe de çarparak kornere çıktı. Korner sonuç getirmedi.
İlk yarı Menemen Belediyespor’un 1-0 üstünlüğünle sonra erdi.
58. Dakikada Mustafa'nın sağ kanattan ortasına arka direkte Samed Ali'nin kafa şutunda kaleci Akın gole izin vermedi.
65. Dakikada gelişen Hatayspor atağında Selim, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girip sert vurdu, kaleci Bayram topu son anda kornere çeldi.
88'inci dakikada Menemenli Mustafa'nın ortasına Samed Ali'nin vuruşunda Akın topu çizgidençıkardı.
Maçta başka gol olmayınca 1-0 sonuçlandı.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Cemal Bingül (xx), Gökmen Olgaç (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx)- Semih (xxx), Yasin (xxx), Veli (xxx), Gökhan Sinanoğlu (xxx), Taşkın (xx) (Dk.64 Ardahan xx), Samet Günhan (xxx) (Dk.87 Cihancan ), Murat (xxx), Mustafa (xxx), Samed Ali (xxx), Eren (xxx) (Dk.71 Hasan xx)
HATAYSPOR: Akın (xx)- Serkan (xx) (Dk.69 Köksal x), Sadi (xx), Volkan (xx), Mesut (xx), Yılmaz Selahattin Selçuk (x), Mithat (x) (Dk.51 Hamza x), Selim (xx), Caner Hüseyin (x) (Dk.56 Mehmet Albayrak xx), Taha (xx)
GOLLER: Dk.19 Samed Ali (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Eren, Samet Günhan, Taşkın, Ardahan (Menemen Belediyespor), Selahattin Selçuk, Yılmaz (Hatayspor)
Maç dakikaları:
4. Dakikada gelişen Menemen atağında, Eren sağ çaprazdan ceza sahasına güzel kesti, Samed Ali'nin gelişine şutu üstten auta çıktı.
19. Dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Eren'in düşürüldüğü pozisyonu Hakem Onur Karabaş avantaja bıraktı. Sağ kanattan önünde bulduğu topla ceza sahasına giren Samed Ali,Hatayspor filelerini havalandırdı: 1-0.
41. Dakikada Hataysporlu Taha sağ kanattan kesti, Menemenli Taşkın'ın ayağından seken top üst direğe de çarparak kornere çıktı. Korner sonuç getirmedi.
İlk yarı Menemen Belediyespor’un 1-0 üstünlüğünle sonra erdi.
58. Dakikada Mustafa'nın sağ kanattan ortasına arka direkte Samed Ali'nin kafa şutunda kaleci Akın gole izin vermedi.
65. Dakikada gelişen Hatayspor atağında Selim, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girip sert vurdu, kaleci Bayram topu son anda kornere çeldi.
88'inci dakikada Menemenli Mustafa'nın ortasına Samed Ali'nin vuruşunda Akın topu çizgidençıkardı.
Maçta başka gol olmayınca 1-0 sonuçlandı.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Cemal Bingül (xx), Gökmen Olgaç (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx)- Semih (xxx), Yasin (xxx), Veli (xxx), Gökhan Sinanoğlu (xxx), Taşkın (xx) (Dk.64 Ardahan xx), Samet Günhan (xxx) (Dk.87 Cihancan ), Murat (xxx), Mustafa (xxx), Samed Ali (xxx), Eren (xxx) (Dk.71 Hasan xx)
HATAYSPOR: Akın (xx)- Serkan (xx) (Dk.69 Köksal x), Sadi (xx), Volkan (xx), Mesut (xx), Yılmaz Selahattin Selçuk (x), Mithat (x) (Dk.51 Hamza x), Selim (xx), Caner Hüseyin (x) (Dk.56 Mehmet Albayrak xx), Taha (xx)
GOLLER: Dk.19 Samed Ali (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Eren, Samet Günhan, Taşkın, Ardahan (Menemen Belediyespor), Selahattin Selçuk, Yılmaz (Hatayspor)