Menemen net skor ile kazandı: 3-0

Maç Dakikaları:

14. Dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Abdullah ile gelişen atakta Erman sol cizgiden ceza sahası içine yaptığı ortayı Mert Hakan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi:1-0.

34. Dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Bülent sol kanattan korneri kullandı, Volkan'ın ceza sahasında kafa şutunu kaleci Amir son anda yumruklayıp gole izin vermedi.

45. Dakikada konuk takımda Gökcan'ın kaleci Amir'le karşı karşıya pozisyonda şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı Menemen Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

49. Dakikada Tuzlaspor atağında Arif'in derinlemesine pasıyla ceza alanında buluşan Ozan'ın şutunda top üstten auta çıktı.

64. Dakikada fark 2'ye çıktı. Mustafa'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Samet düzgün bir kafa şutuyla ağlarla buluşturdu: 2-0.

75. Dakikada Menemen Belediyespor, skoru belirleyen golü attı. Sol kanattan hareketlenen Mert Hakan'ın defansın üzerinden aşırttığı topla buluşan Haluk, karşı karşıya pozisyonda topu Bekir'in solundan filelere gönderdi: 3-0.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Cevher Ahen, Abdulkadir Döner

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir, Mehmet Tayfun, Veli, Mustafa, Mert HakanDk. 87 Tayfun Aydoğan, Alberk, Samet, Murat, Erman Dk. 79 Serkan, Abdullah (Dk. 56 Haluk, Hikmet

TUZLASPOR: Bekir, İbrahim Ethem, Volkan, Bülent, Ferhat, Tuncay Dk. 46 Kadir , Muharrem, Sadık Dk. 67 Tolunay , Gökcan Arif Dk. 71 Kıvanç, Ozan

GOLLER: Dk. 14 Mert Hakan, Dk. 64 Samet, Dk. 75 Haluk (Menemen Belediyespor

SARI KARTLAR: Bülent, Gökcan, Kadir (Tuzlaspor)