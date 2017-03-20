Menemen net skor ile kazandı: 3-0

Erkan Kart-Sarı lacivertli takımın gollerini 14. Dakikada Mert Hakan, 64. Dakikada Samet ve 75. Dakikada Haluk attı. Galatasaray'daki futbolculuk dönemlerinde 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan kadroda birlikte görev yapan Menemen Belediyespor teknik direktörü Suat Kaya ile Tuzlaspor'u çalıştıran Ümit Davala, bu karşılaşmada rakip oldu. Grupta 5 maçtır bileği bükülmeyen Menemen Belediyespor, Tuzlaspor galibiyetiyle puanını 51'e çıkarıp üçüncü sıradaki yerini korudu. Tuzlaspor ise 31 puanda kaldı.
Maç Dakikaları:
14. Dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Abdullah ile gelişen atakta Erman sol cizgiden ceza sahası içine yaptığı ortayı Mert Hakan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi:1-0.
34. Dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Bülent sol kanattan korneri kullandı, Volkan'ın ceza sahasında kafa şutunu kaleci Amir son anda yumruklayıp gole izin vermedi.
45. Dakikada konuk takımda Gökcan'ın kaleci Amir'le karşı karşıya pozisyonda şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
İlk yarı Menemen Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
49. Dakikada Tuzlaspor atağında Arif'in derinlemesine pasıyla ceza alanında buluşan Ozan'ın şutunda top üstten auta çıktı.
64. Dakikada fark 2'ye çıktı. Mustafa'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Samet düzgün bir kafa şutuyla ağlarla buluşturdu: 2-0.
75. Dakikada Menemen Belediyespor, skoru belirleyen golü attı. Sol kanattan hareketlenen Mert Hakan'ın defansın üzerinden aşırttığı topla buluşan Haluk, karşı karşıya pozisyonda topu Bekir'in solundan filelere gönderdi: 3-0.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Cevher Ahen, Abdulkadir Döner
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir, Mehmet Tayfun, Veli, Mustafa, Mert HakanDk. 87 Tayfun Aydoğan, Alberk, Samet, Murat, Erman Dk. 79 Serkan, Abdullah (Dk. 56 Haluk, Hikmet
TUZLASPOR: Bekir, İbrahim Ethem, Volkan, Bülent, Ferhat, Tuncay Dk. 46 Kadir , Muharrem, Sadık Dk. 67 Tolunay , Gökcan Arif Dk. 71 Kıvanç, Ozan
GOLLER: Dk. 14 Mert Hakan, Dk. 64 Samet, Dk. 75 Haluk (Menemen Belediyespor
SARI KARTLAR: Bülent, Gökcan, Kadir (Tuzlaspor)