Menemen rahat başladı zor bitirdi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi zorlayan Menemen Belediyespor, düşme potasındaki Kırklarelispor karşısında 5-0 öne geçtiği maçı 5-4 kazanırken öldü, öldü dirildi

Erkan Kart - Maç dakikaları: 16. Dakikada Menemen Belediyespor ilk golü buldu. Erman'ın ayagının üstüyle aşırtma pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Ünal, aşırtma bir vuruşla kaleci Oğuzhan'ı avladı: 1-0.

24. Dakikada Mustafa Şen, sağdan ortaladı. Arka direkte Abdullah'ın kafa şutunda savunmanın çizgiden çıkardığı topu Gökhan Ünal filelere bıraktı: 2-0.

28. Dakikada Menemen Belediyespor farkı üçe çıkardı. Mustafa'nın soldan kullandığı korner atışından gelen topu Veli kafayla Kırklarelispor filelerine gönderdi: 3-0.

31. Dakikada ev sahibi ekip bir gol daha attı. Erman ceza sahası ön çizgisinden çok sert vurdu. Kaleci Oğuzhan'ın güçlükle çeldiği topu tamamlayan Gökhan Ünal kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0.

41. Dakikada Menemen'in gol yağmuru Ertuğrul'la devam etti. Erman'ın ara pasıyla ceza sahasında buluşan Ertuğrul kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda köşeye plaseledi: 5-0.

43. Dakikada Kırklarelispor ilk golünü kaydetti. Konuk takımın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Şahinali'nin sert şutunda yerden seken meşin yuvarlak kaleci Ömer'i yanıltarak ağlara gitti: 5-1.

51. Dakikada Menemen Belediyesporlu Abdullah'ın kalecisi Ömer'e göndermek istediği topu kapan oyuna ikinci yarıda dahil olan eski Altınordulu Engin Güngör, Ömer'i de çalımlayıp topu filelere gönderdi: 5-2.

82. Dakikada konuk takım üçüncü golü buldu. Bu kez Menemen Belediyespor kalecisi Ömer'in uzaklaştırmak istediği topu kapan Serkan takımının üçüncü golünü kaydetti: 5-3.

87. Dakikada Kırklarelispor farkı bire indirdi. Menemen ceza sahasınının sol çaprazında yaklaşık 28 metreden kazanılan serbest vuruşta Şahinali direk kaleye çok güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-4. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Menemen Belediyespor rahat başladığı maçı zor da olsa 5-4 kazanarak sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.Bu sonuçla Menemen Belediyespor takımı 31 puana ulaşırken, Kırklarelispor 14 puanda kaldı.