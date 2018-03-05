Menemen uzatmalarda 1 puan aldı

Erkan Kart- Maçın 42. dakikasında 10 kişi kalan ve penaltıdan kalesinde golü gören sarı-lacivertliler, 70. dakikada Okan'ın golüyle 2-0 geriye düştü. Ancak 88. dakikada Taşkın'ın penaltısıyla umutlanan Menemen Belediyespor aynı oyuncunun 90+8. dakikada frikikten attığı golle beraberliği sağladı. Keçiörengücü'nde 88. dakikada Şahin ikinci sarıdan Kırmızı kartla oyundışı kalırken, maç sonrası istenmeyen olaylar çıktı. Menemen Belediyesporlu taraftarlar iki kez sahaya girdi, 90. dakika bitiminde iki takım futbolcuları soyunma odası koridorlarında kavga etti. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 57'ye yükseltip haftayı galibiyetle bitiren Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu. Keçiörengücü ise 45 puanla Play-Off barajının dışında kaldı.

Maç Dakikaları:

11. Dakikada Semih ceza sahası dışındaki Samet Günhan'a pasını verdi. Samet'in şutunda top üstten auta çıktı.

17. Dakikada Yasin soldan ortaladı, Ozan dokundu top yan direkten döndü.

42. Dakikada Menemen Belediyesporlu Cihan’ın sektirdiği top sonrasında Murat ceza sahasında gole giden Umut'u düşürdü. Hakem hem penaltı noktasını hem de Murat'a direkt kırmızı kart gösterdi, ardından ortalık karıştı. Penaltı kararı sonrası bir Menemen Belediyesporlu taraftar sahaya girerek hakem Hakem Hamit Basık'a saldırmak istedi. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek sahaya giren taraftarı dışarı çıkardı. Olayların yatışmasından sonra Keçiörengücü penaltıyı kullandı ve Umut topu filelere gönderdi: 0-1.

46. Dakikada Semih'in pasınla buluşan Taşkın'ın şutunda top yandan oyun alanını terk etti.

64. Dakikada Okan Baydemir ceza sahası içinde toplu buluşur buluşmaz sert vurdu, Menemen kalecisi Bayram meşin yuvarlağı son anda çeldi.

70. Dakikada Keçiörengücü farkı 2'ye çıkardı. Okan Baydemir'in pasında kaleci Bayram ile karşı karşıya kalan Okan Eken plaseyi vurdu: 0-2.

80. Dakikada girdiği bir pozisyon sonrasında baş dönmesi yaşayan ve oyuna devam edemeyen kaleci Yaşar yerini Yakup'a bıraktı.

88. Dakikada Şahin, ceza sahası içinde Menemen Belediyespor penaltı kazanırken, konuk Keçiörengücü de 10 kişi kaldı. Şahin'in Veli'ye müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendirdi ve Şahin de ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı. Penaltıyı kullanan Taşkın, sarı-lacivertlileri umutlandırdı: 1-2.

90+8. Dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Rıdvan'ın Veli'ye yaptığı hareket sonunda serbest atış kazanan Menemen Belediyespor'da Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşta top yaklaşık 25 metre mesafeden Yakup'un bakışları arasında ağlara gitti: 2-2. Golün sonunda bir taraftar yine sahaya atladı. Ardından güvenlik güçleri bir kez daha araya girerek taraftarı uzaklaştırdı. Maç bitiminde de ortalık karıştı. Keçiörengüçlü futbolcu Ayhan, Menemen Belediyespor yedek kulübesine doğru koşup teknik ekiple tartışmaya başladı. Ardından iki takımın futbolcuları soyunma odası koridorunda sözlü sataşmalarla birbirlerine girdi. Polis kavgaya müdahale ederek futbolcuları ayırdı.

STAT: Tahir Şahin

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Mustafa Onur Özgenç (xx), Şeyhmus Başsal (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xx) - Semih (xx) (Dk. 81 Mert), Veli (xx), Cihan (x), Yasin (x), Murat (x), Taşkın (xxx), Samet Günhan (xx), Yıldıray (x) (Dk. 58 Aytaç) x, Ozan (x) (Dk. 74 Alberk), Samed Ali (x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xx) (Dk. 89 Yakup) - Rıdvan (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 74 Tarık), Şahin (x), Burak (xx), Ayhan (xx), Efe (xx), Umut (xxx) (Dk. 90 Uğur), Okan Eken (xx), Okan Baydemir (xx), Berat (xx)

GOLLER: Dk. 42 Umut (Pen.), Dk. 70 Okan Eken (Keçiörengücü), Dk. 88 (Pen.) ve Dk. 90+8 Taşkın (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Okan Eken, Şahin, Burak (Keçiörengücü), Samet Günhan, Taşkın, Yasin (Menemen Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 42 Murat (Menemen Belediyespor), Dk. 88 Şahin (Keçiörengücü)