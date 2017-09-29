Menemen zirveyi bırakmıyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un lideri Menemen Belediyespor, Bergama sahasında konuk ettiği Amedspor'u Taner'in penaltı golüyle 1-0 yenerek ligde 5'te 5 yaptı ve 5 puanla zirvedeki yerini korudu

Erkan Kart- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 maçını galibiyetle tamamlayıp fire vermeden liderlik koltuğuna yerleşen Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Amed Sportif engelini de tek golle aşmasını bildi: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Taşkın'ın penaltı golüyle kazanan İzmir temsilcisi, 5'te 5 yapıp 15 puanla ilk basamaktaki yerini korudu.

Mücadeleye iki ekipte galibiyet parolasıyla başladı. Karşılıklı ataklarla skoru değiştirmeye çalışan her iki takımda ilk yarıda bu amaçlarını gerçekleştiremedi. 29. Dakikada konuk ekipte Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortaya Tahir kafayı vurdu, top az farkla yan direği sıyırıp dışarı çıktı. 41'de Oğuz'un pasında topla buluşan Abdullah'ın şutunda az farkla aut’a çıktı. İlk yarı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıya Sarı lacivertli takımda Gökhan Ünal’ın yerine oyuna giren Kerem, ceza sahası içinde Erdi'nin müdahilesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam teretdüzsüz penaltıyı verdi. Atışı kullanan Taşkın, takımını 1-0 öne geçirdi.İkinci yarıda her iki takımında yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremeyince karşılaşmayı İzmir temsilcisi 1-0 kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı.



Menemen Belediyespor'da uzun yıllar görev yapan ve 2013-2014 sezonunda 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik direktör Taner Taşkın dün Amed Sportif'in başında eski takımına karşı rakip oldu. Sarı-lacivertli ekibin altyapısında yetişen ve 8 sezon İzmir ekibinde forma giyen Mazlum Demir ile geçen sezon Menemen Belediyespor'da görev yapan Abdullah Topkara da dün eski takımlarına karşı ilk 11’de sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli kulübün Menemen İlçe Stadı'nda süren kapasite arttırımı çalışmasından dolayı maçlarını Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynadı.

Menemen Belediyespor kasım ayında iç saha maçlarını kendi evinde oynamaya başlayacak.







