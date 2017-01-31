Menemende hesaplar tutmadı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta, Tokatspor deplasman'ında ummadığı bir yenilgi alan, İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor, Grupta üst sıralarda mücadele yapan Gümeşhanespor ve Ankaragücü kazanınca Lider Gümüşhanespor'un 5 puan gerisinde kaldı

Erkan Kart-Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta zor maçların oynandığı hafta sonunda Gümüşhanespor, Kendi sahasında Buğsaş A.Ş Spor'u 1-0 ile geçerken, ikinci sıradaki Ankaragücü, Karşıyaka'yı İzmir Atatürk Stad'ındaki maçta 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. Menemen Belediyespor mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Tokatspor karşılaşmasından ummadığı bir skorla 4-2, ayrılınca evdeki hesap çarşıyı tutmadı. Sarı lacivertlilerde ilk orta saha oyuncusu Mustafa şen ve sol bek Yasin'in eksikliğini hissederken Karşılaşma sonunda sahadan çıkarken rakip taraftarların ağır hakaret ve küfürlerine maruz kalan takım oyuncuları ve teknik direktör Suat Kaya, maçta görevli polislere küfür ettiği iddiasıyla yapılan şikayet sonrası karakola götürüldü. Suat Kaya yaklaşık bir saat karakolda ifade verirken, takım otobüsü stadyum önünde bekletildi.Menemen Belediyespor otobüsü Kaya'nın ifadesi nedeniyle maçtan 1.5 saat sonra stattan ayrılabildi. Menemen Belediyespor, Grupta 21. Hafta karşılaşmasında 5 Şubat Pazar günü kendi sahasında konuk edeceği Niğde Belediyespor hazırlıklarına Bugün tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla start verdi.