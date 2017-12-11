Menemen’in bileği bükülmüyor 3-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Bucaspor'u farklı yenerek liderliği ele geçiren Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor engelini de 3 golle aşarak liderlik koltuğunu korudu: 3-0

Menemen’in bileği bükülmüyor 3-0
Erkan Kart- Tahir Şahin Stadı'ndaki maçın gollerini 38 ve 74. Dakikalarda Tayfun ile 53. Dakikada Samed Ali attı. Bu sezon iç sahada oynadığı 9 maçı da kazanan, 4 maçtır rakiplerine puan kaptırmayan sarı-lacivertli ekip puanını  38 yaptı.

Maç dakikaları:
7. Dakikada  Taşkın'ın sağ kanattan ortası kafalardan sekip son olarak Veli'nin önünde kaldı. Altı pas içinde Veli'nin şutu üstten auta çıktı.

16. Dakikada gelişen Etimesgut atağında Mehmet Bektaş sol kanattan ceza sahasına girip sert vurdu,  Bayram topu son anda kontrol etti.

38. Dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Semih sağ kanattan ortaladı, karambolde topa son olarak Tayfun dokunup topu filelerle buluşturdu: 1-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

53. Dakikada fark 2'ye çıktı. Taşkın'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu arka direkte Samed Ali kafayla ağlara yolladı: 2-0.

74. Dakikada  Yasin'in sağ kanattan ortasında Tayfun, altıpas içinde kafayı çaktı;kendisinin ikinci takımının üçüncü üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

85. Dakikada gelişen konuk ekip atağında Mehmet Bektaş'ın ceza sahasına girip çektiği şutu kaleci Bayram ayaklarıyla uzaklaştırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ev sahibi Menemen Belediyespor sahadan 3-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

STAT: Menemen Tahir Şahin

HAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Ogün Kamacı (xx), Musa Murat Emre (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xxx), Veli (xxx), Cihan (xx), Yasin (xx), Murat (xxx) (Dk. 87 Jiyanx), Taşkın (xx) (Dk. 73 Ardahan xx), Samet Günhan (xxx), Tayfun (xxxx), Samed Ali (xxx) (Dk. 83 Alberkx), Kerem (xx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert (xx) - Berat (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 86 Rıdvan), Emrah (x) (Dk. 80 Bulut x), Erçin (x) (Dk. 63 Caner xx), Fatih Selimhan (xx), Alaettin Batuhan (xx), Ahmet Kaan (xx), Mehmet Atik (xx), Ömer (xx), Mehmet Bektaş (xx)

GOLLER: Dk. 38 ve 74 Tayfun, Dk. 53 Samed Ali (Menemen Bld)

SARI KARTLAR: Fatih Selimhan, Ahmet Kaan (Etimesgut Bld), Cihan, Tayfun (Menemen Bld)
Etiketler; #menemen #menemen belediyespor
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