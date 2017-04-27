Menemenspor play- off'a hazırlanıyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta bitime bir hafta kala play-off maçları oynamayı garantileyen Menemenspor'da, sakatların da iyileşmesi moralleri üst seviyeye taşıdı.

2013-2014 sezonundan bu yana 2. Lig'de mücadele eden ve geçen sezon play-off biletini son maçta elinden kaçıran İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor, 2016-2017 sezonunun bitimine 1 hafta kala play-off biletini cebine koydu. Sezon içinde birçok önemli oyuncusunu sakatlıklardan dolayı ligde oynatamayan ve buna rağmen şampiyonluk şansını play-off maçlarına taşımayı garantileyen sarı-lacivertlilerde hedef TFF 1. Lig.



Profesyonel ligde 9. yıl



Menemen Belediyespor, 9 yıldır mücadele ettiği profesyonel ligde 4. kez play-off maçları oynayacak. 2013-2014 sezonunda baraj maçları sonucunda 2. Lig'e yükselen ekip, son olarak Spor Toto 2. Lig'de 2014-2015 sezonunda play-off'a yüksedi ve Pendikspor engelini aşamamıştı.

Menemenspor 2 sezon sonra tekrar üst lige yükselme baraj maçı oynama hakkını elde ederken, Grupta son maçlar öncesi Gümüşhane 65 puanla 2., Hatayspor 59 puanla 3., Menemen 57 puanla 4., aynı puanda Kastamonu ise 5. sırada yer alıyor. Statü gereği play-off'ta 2. ile 5, 3. ile de 4. takımlar birbiriyle eşleşecek. 2. ve 3. sıradaki takımlar ilk maçlarını deplasmanda oynama avantajı yakalarken, takımlar kendi gruplarındaki eşleşmeyi lider olarak tamamladıktan sonra diğer grubun finalisti ile tarafsız sahada şampiyonluk maçına çıkacak. Menemen'in hedefine ulaşması için bu 5 karşılaşmayıda kazanması gerekiyor.



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