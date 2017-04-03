Menemenspor rahat kazandı 4-1

Menemen Belediyespor, Kayseri Erciyesspor'u 4-1 mağlup etti

Menemenspor rahat kazandı 4-1

Erkan Kart- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta play off için yerini sağlamlaştırmaya çalışan Menemen Belediyespor, küme düşmesi daha önce kesinleşen Kayseri Erciyesspor'u 4-1 mağlup ederek 45 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Son sıradaki Kayseri Erciyesspor ise - 4 puanda kaldı.



Maç dakikaları:


9. Dakikada Menemen Belediyespor gol perdesini açtı. Erman'ın sağ kanattan kullandığı korner atışından gelen topa arka direkte kafayı vuran Hikmet durumu 1-0 yaptı.

15. Dakikada fark ikiye çıktı. Şık çalımlarla Kayseri Erciyesspor ceza sahasına giren Mert Hakan yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

36. Dakikada Menemen,3. golü penaltıdan buldu. Muhammed ceza sahası içinde Haluk'u düşürünce hakem Deniz Kükrek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mert Hakan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

48. Dakikada konuk takım gol sevinci yaşadı. Menemen Belediyespor ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Serkan şık bir şutla skoru 3-1 yaptı.

77. Dakikada Menemen Belediyespor'un dördüncü golü geldi. Mert Hakan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Haluk topu kelecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

90+1'de Mustafa Şen'in sağdan arka direğe havalandırdığı topa Samet kafayı vurdu. Yan direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. Karşılaşma 4-1 Menemen Belediyesporun üstünlüğünle son buldu.


STAT: İlçe
HAKEMLER: Deniz Kükrek, Necmi Demir, Orhan Fahlıoğulları

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir, Mehmet Tayfun, Veli,(Dk.14 Efe), Mustafa, Mert Hakan, Yasin, Murat, Haluk(Dk.79 Serkan), Erman (Dk.69 Samet), Ertuğrul, Hikmet
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman Kuş(Dk.23 Samet), Seyfettin, Bilal, Serkan, Çağatay, Ahmet,(Dk.Furkan Ulus) 39 Okan, Batu Han, Turgay, Talha, Muhammed(Dk.81 İzzet)
Etiketler; #menemen belediyespor #kayseri erciyes
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