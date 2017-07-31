Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Fatih Terim'den boşalan A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine Şenol Güneş getirildi

İki gün önce yaptığı basın toplantısında hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ın başında olmasının mümkün olamayacağını açıklayan teknik direktör Şenol Güneş'in, sabah saatlerinde başkan Yıldırım Demirören ile yapmış olduğu görüşmede Ay-Yıldızlı takımı çalıştırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.



BAŞKAN "İKİ TAKIM OLMAZ" DEMİŞTİ



Konuyu daha önce Başkan Fikret Orman'a da açan Şenol Güneş'in bu durumuna Beşiktaş Başkanının, hem kendisine hem de Demirören'e, "İki takım çalıştırması doğru olmaz. Hoca gidecekse sadece Milli Takım'ın başında olmalı" diyerek yanıt verdiği öğrenildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, her an Şenol Güneş ismini açıklayacak.



FİKRET ORMAN: TFF'DEN BİZE GELEN BİR TEKLİF YOK



Sporx'te yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TFF'den kendilerine Şenol Güneş ile ilgili bir teklif gelmediğini açıkladı. Yurt dışında bulunan Fikret Orman, Şenol Güneş hakkında "TFF'den bize gelen bir teklif yok, beni kimse aramadı, şu ana kadar bize ulaşmış bir teklif yok" ifadelerini kullandı.