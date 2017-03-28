Milli Takım’ın defansı Menemen Belediyespor'a emanet

A Milli Takımımız, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Moldova'yı 3-1 yendi. Pazartesi akşam oynanan Türkiye - Moldova milli maçı, Menemen Belediyespor için de bir gurur gecesi oldu

Erkan Kart- Futbol hayatlarına doğdukları ilçenin takımı Menemen Belediyespor futbol okullarında başlayan ve sırasıyla tüm altyapı kategorilerinde forma giyen Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin ile futbol kariyerine Almanya’da devam eden Çağlar Söyüncü, başarılı performanslarıyla Menemen'in gururu oldular.

Kaleci Harun Tekin'in Menemen Belediyespor futbol okullarında başlayan kariyeri, 2006 yılına kadar sırasıyla Minik, Yıldız, B Genç ve A genç takımlarında devam etti. 2007 yılında Karşıyaka ve Galatasaray'ın çok istemesine rağmen, forma giyebileceği bir kulüp olan Güngören Belediyespor'a verildi. Burada 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 yılları arasında oynadıktan sonra Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'un kalesinde yıldızlaşan ve A Milli Takım aday kadrosunda yer olan Harun Tekin, Moldova Milli Takımı ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk kez milli formayı giyerek Menemen camiasına da ayrı bir gurur yaşattı.Bir başka milli gururumuz Çağlar Söyüncü de Menemen Belediyespor futbol okullarında kariyerine başladı. 2006 yılında filiz lisansının çıkması ardından sırasıyla Minik, Yıldız ve Genç takımlarda başarıyla Menemen Belediyespor formasını taşıdı. 2011 sezonunda Bucaspor'a transfer olan, daha sonra Altınordu A.Ş. forması giyen başarılı sporcu, U-18, U-19, U-20, U-21 ve A Milli Takımlarında 11 kez forma giyerek Menemen camiasına ayrı bir gurur yaşattı.Menemen Belediyespor Kulübü’nün Onursal Başkanı ve Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Menemen doğumlu olan ve Menemen Belediyespor'da futbol yaşantılarına başlayan her iki sporcu için de gurur duyduklarını belirterek; “Menemen Belediyespor camiası olarak, A Milli Takım forması altında tarihinde ilk kez aynı karşılaşmada milli takım formasını giyen Harun ve Çağlar'ı gururla seyrettik. Milli Takım formasını başarıyla taşıdıkları karşılaşmada tüm Türkiye’nin ve özellikle Menemen halkının gururu oldular. Kendilerini tebrik ediyor ve bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.