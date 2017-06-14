Nihayet! Alsancak Stadı'nda yenileme başlıyor

İzmir'de 2014 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle maçlara kapatıldıktan sonra 2015'te yıkılan Alsancak Stadı'nın yerine inşa edilecek 15 bin kişilik yeni stat için ilk kazma vuruluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 Nisan'da yapılan yenileme ihalesini 54 milyon 880 bin TL bedelle kazanan Metro İnşaat'la sözleşme imzaladı. İhaleye itiraz süreci bu hafta bitecek. 15 gün içinde yer teslimi yapılacak firmanın stat arazisinde ruhsata tabi olmayan inşaat çalışmalarına temmuz ayında başlaması bekleniyor. İhale şartnamesine göre yer tesliminden itibaren en geç 60 gün içinde inşaata başlanması gerekiyor. İnşaat süresi 18 ay (550 gün) olarak belirlenen stadın cadde bölümünde yine idari bina yer alacak.



Yeni statta açık ve kapalı tribünün yanı sıra, Güney yönünde misafir seyirci için kale arkası tribünü yer alacak, ayrıca üç tribünün de üstü kapatılacak. Aydınlatma direklerinin sökülerek yerine yeni aydınlatma sisteminin kuralacağı emektar tesisin çim zemini de tamamen yenilenecek.



Tarihi stat 2018-19 sezonunda kapılarını futbolseverlere açacak.



Stat için İzmir Büyükşehir Belediyesi, arazideki 4239 metrekarelik payını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bedelsiz devretmiş, arazi Konak Belediyesi ve Büyükşehir Belediye meclislerince uygulama imar planında stadyum alanı olarak tescil edilmişti. Projesine Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan onay çıkan stadyumla ilgili inşaat ruhsatı alma konusunda sorun yaşanması beklenmiyor.