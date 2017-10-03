Oğulcan sakatlandı, Altınordu'da keyifler kaçtı

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçını kazanarak 4'üncü sıraya yerleşen Altınordu'da ön libero Oğulcan Ülgün'ün sakatlığı keyifleri kaçırdı

Oğulcan sakatlandı, Altınordu'da keyifler kaçtı

Kırmızı-lacivertlilerin 2-1 galip geldiği deplasmandaki Boluspor maçı öncesi son idmanda ayak bileğine darbe alması nedeniyle kadrodan çıkarılan Oğulcan'ın 10 gün daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun sakatlığının milli maç arasına denk gelmesi az da olsa teselli olurken, genç oyuncunun 15 Ekim'de İzmir'de oynanacak Adanaspor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu belirtildi. İlk 4 haftada ilk 11'de görev alan Oğulcan, son 3 müsabakada formayı Deniz'e kaptırdı. Öte yandan kasığında ağrılar olan Rıdvan düz koşulara başladı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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