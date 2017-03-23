Okan Buruk 55 saat sonra Akhisar Belediyespor'da

Teknik Direktör Okan Buruk, sezon başında büyük umutlarla takımın başına geçtiği TFF 1'inci Lig takımı Göztepe'de alınan başarısız sonuçlar sebebiyle 25'inci haftanın sonunda istifa etti. Sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan 55 saat sonra Akhisar Belediyespor'la anlaştı.

Teknik Direktör Okan Buruk, sezon başında büyük umutlarla takımın başına geçtiği TFF 1'inci Lig takımı Göztepe'de alınan başarısız sonuçlar sebebiyle 25'inci haftanın sonunda istifa etti. Sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan 55 saat sonra Akhisar Belediyespor'la anlaştı.

Göztepe'den istifa ettiğini 20 Mart Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında açıklayan Okan Buruk, 22 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Akhisar Belediyespor'la el sıkıştı.

Sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan 55 saat sonra kendisi Süper Lig'e terfi eden Buruk'u Akhisar'da zorlu bir sınav bekliyor. Son 9 haftada düşme hattının 1 basamak ve 7 puan üzerinde yer alan yeşil siyahlı ekibi tehlikeli bölgeden uzak tutmak için mücadele edecek Okan Buruk, ilk sınavını 1 Nisan'da Medipol Başakşehir maçında verecek.

