Haber Kaynağı: DHA

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Gaziantepspor ve Altınordu karşısında sergilenen futbolun camiayı yeniden ayağa kaldırdığını söyleyen Buruk, "Geçen sezondan kalan travmayı çabuk atlattık. Geride kalan iki haftada moral ve motivasyonumuz inanılmaz arttı. Sergilediğimiz pozitif futbol taraftarımızı da iyileştirdi. Seyirci bizi yeniden bağrına bastı. Tüm futbolcuların psikolojisi iyi durumda. Elbette bazı maçları kazanamayabiliriz ancak önemli olan bu güveni hiç kaybetmemek" dedi.Bu sezon hücum futbolunu benimseyeceklerini ifade eden Okan Buruk, "Her maçta rakibe önde basacağız. Geçen sezon takım pozisyon bulmakta zorlanmış ancak iki maçta da önemli fırsatlar yakaladık. Oyun anlayışımız goller atmak üzerine olacak. Taraflı tarafsız herkese keyif vereceğiz. Elbette savunma güvenliğini elden bırakmayacağız ama içeride dışarıda 90 dakika golü düşünen bir anlayış içinde olacağız" dedi."Balıkesirspor'un ilk iki haftayı puansız kapatmasının kendilerini rehavete sürüklemeyeceğini sözlerine ekleyen Buruk, "Balıkesirspor'un geniş bir kadrosu yok. Ancak buna karşılık ilk on biri son derece güçlü. Rakibe saygı duyarak oynayacağız. Disiplinden taviz verirsek, hüsran yaşarız".Okan Buruk, Gürsel Aksel Tesisleri'nin bulunduğu yeni stada Göztepe'nin teknik direktörü olarak çıkmayı hayal ettiğini söyledi. Stadın 2018-2019 sezonuna yetişeceğini dile getiren Okan Buruk, "Muhteşem bir proje hazırlandı. Ben de o sezonda Süper Lig'de yer alacağına inandığım takımımın başında olmayı istiyorum. Artık kendimi bu camiaya ait hissediyorum. Uzun yıllar Göztepe'ye hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.Yeni Bornova Stadı'nın da bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizen Buruk, "Atatürk Stadı'nda zorunlu olarak oynuyoruz. Şanlıurfaspor maçına kadar Yeni Bornova Stadı'ndaki eksikliklerin giderilmesini bekliyoruz. Eğer yetişmezse yine Atatürk Stadı'nda oynamak zorunda kalacağız. Manisa 19 Mayıs Stadı bir alternatif olabilir" dedi.Göztepe'nin yeni golcüsü Adis Jahovic, Rus ekibi Samara'da oynadığı dönemde formasının altına giydiği ve 'Adis yoksa, parti de yok' anlamına gelen 'No Adis no party' tişörtü Göztepe'de de giyeceğini söyledi.Samara'ya geldiği ilk sezon 15 maçta 13 gol attığını ardından sakatlandığını belirten Makedon golcü, "O dönem 5 maçta oynayamadım. Takımım bu periyotta sadece 1 gol kaydetmişti. Geri döndüğüm ilk karşılaşmada yine gol atınca, taraftarlar bana bu tişörtü hediye etti. Göztepe'de da aynı tişörtü giyeceğim" dedi.Göztepe'de hedeflerinin çok büyük olduğunu da dile getiren deneyimli futbolcu, "Şu an kaç gol atacağımı kestiremem. Yeter ki takım kazansın. Ama elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.