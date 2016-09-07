07 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Okan Buruk: Göztepe özgüvenini kazandı

    TFF 1'inci Lig takımlarından Göztepe'de pazar günü deplasmanda oynanacak Balıkesirspor maçının hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör Okan Buruk, bu sezon en büyük kazançlarının özgüven olduğunu söyledi

    07 Eylül 2016 Çarşamba 15:12
    Okan Buruk: Göztepe özgüvenini kazandı
    Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Gaziantepspor ve Altınordu karşısında sergilenen futbolun camiayı yeniden ayağa kaldırdığını söyleyen Buruk, "Geçen sezondan kalan travmayı çabuk atlattık. Geride kalan iki haftada moral ve motivasyonumuz inanılmaz arttı. Sergilediğimiz pozitif futbol taraftarımızı da iyileştirdi. Seyirci bizi yeniden bağrına bastı. Tüm futbolcuların psikolojisi iyi durumda. Elbette bazı maçları kazanamayabiliriz ancak önemli olan bu güveni hiç kaybetmemek" dedi.

    Bu sezon hücum futbolunu benimseyeceklerini ifade eden Okan Buruk, "Her maçta rakibe önde basacağız. Geçen sezon takım pozisyon bulmakta zorlanmış ancak iki maçta da önemli fırsatlar yakaladık. Oyun anlayışımız goller atmak üzerine olacak. Taraflı tarafsız herkese keyif vereceğiz. Elbette savunma güvenliğini elden bırakmayacağız ama içeride dışarıda 90 dakika golü düşünen bir anlayış içinde olacağız" dedi."

    Balıkesirspor'un ilk iki haftayı puansız kapatmasının kendilerini rehavete sürüklemeyeceğini sözlerine ekleyen Buruk, "Balıkesirspor'un geniş bir kadrosu yok. Ancak buna karşılık ilk on biri son derece güçlü. Rakibe saygı duyarak oynayacağız. Disiplinden taviz verirsek, hüsran yaşarız".

    YENİ STATTA TAKIMIN BAŞINDA OLACAĞIM

    Okan Buruk, Gürsel Aksel Tesisleri'nin bulunduğu yeni stada Göztepe'nin teknik direktörü olarak çıkmayı hayal ettiğini söyledi. Stadın 2018-2019 sezonuna yetişeceğini dile getiren Okan Buruk, "Muhteşem bir proje hazırlandı. Ben de o sezonda Süper Lig'de yer alacağına inandığım takımımın başında olmayı istiyorum. Artık kendimi bu camiaya ait hissediyorum. Uzun yıllar Göztepe'ye hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.

    Yeni Bornova Stadı'nın da bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizen Buruk,  "Atatürk Stadı'nda zorunlu olarak oynuyoruz. Şanlıurfaspor maçına kadar Yeni Bornova Stadı'ndaki eksikliklerin giderilmesini bekliyoruz. Eğer yetişmezse yine Atatürk Stadı'nda oynamak zorunda kalacağız. Manisa 19 Mayıs Stadı bir alternatif olabilir" dedi.

    NO ADİS NO PARTY TİŞÖRTÜNÜ GİYECEK

    Göztepe'nin yeni golcüsü Adis Jahovic, Rus ekibi Samara'da oynadığı dönemde formasının altına giydiği ve 'Adis yoksa, parti de yok' anlamına gelen 'No Adis no party' tişörtü Göztepe'de de giyeceğini söyledi.

    Samara'ya geldiği ilk sezon 15 maçta 13 gol attığını ardından sakatlandığını belirten Makedon golcü, "O dönem 5 maçta oynayamadım. Takımım bu periyotta sadece 1 gol kaydetmişti. Geri döndüğüm ilk karşılaşmada yine gol atınca, taraftarlar bana bu tişörtü hediye etti. Göztepe'de da aynı tişörtü giyeceğim" dedi.

    Göztepe'de hedeflerinin çok büyük olduğunu da dile getiren deneyimli futbolcu, "Şu an kaç gol atacağımı kestiremem. Yeter ki takım kazansın. Ama elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Lig, Takımlarından, Göztepede

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY 'Boş ver!' diyemezsin
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Türk-Amerikan ilişkileri – II
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ Nostalji-4 İzmir Fuarı
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz