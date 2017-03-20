Okan Buruk'tan istifa geldi

Türkiye 1'inci Ligi'nde deplasmanda Eskişehirspor'a 4-0 mağlup oluncu puan cetvelinde 5'inci sıraya gerileyen Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, istifa etti.

Türkiye 1'inci Ligi'nde deplasmanda Eskişehirspor'a 4-0 mağlup oluncu puan cetvelinde 5'inci sıraya gerileyen Göztepe 'nin tekik direktörü Okan Buruk , istifa etti.



BURUK'UN KARNESİ



TEKNİK DİREKTÖR DAYANMIYOR



FUTBOLCULARA CEZA KAPIDA

Önceki hafta Ümraniyespor yenilgisinin ardından ayrılmayı düşündüğünü, ancak Başkan Mehmet Sepil ve futbolcularının isteği üzerine görevine devam ettiğini belirten Okan Buruk, bu aşamadan sonra Göztepe'ye faydalı olamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini açıkladı. Göztepe'nin menfaatini düşünerek hareket ettiğini dile getiren Okan Buruk, "Eskişehirspor karşısında maalesef istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve hiç beklemediğimiz bir skor aldık. Tüm bu yaşananlar üzerine görevden ayrılma kararı aldım" açıklamasını yaptı.Göztepe'nin Süper Lig'e yükselme yolunda halen avantajı elinde bulundurduğunu sözlerine ekleyen Okan Buruk, şöyle devam etti:"Takım şu anda 2'nci sıradaki Sivasspor'un sadece 3 puan gerisinde. Göztepe'nin sezon sonunda Süper Lig hedefine ulaşacağına inanıyorum. Başta Başkan Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepe camiasına, görevde bulunduğum süre boyunca göstermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum."Okan Buruk'la yollarını ayıran sarı kırmızılı yönetim zaman kaybetmeden teknik adam arayışlarına başladı. Milli maç nedeniyle lige verilecek arayı iyi değerlendirmek isteyen yönetimin gündeminde ilk ismin Osmanlıspor'la yollarını ayıran Mustafa Reşit Akçay olduğu ifade edildi.Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter ve Beşiktaş gibi kulüplerde oynayıp 56 kez kez A Milli Takım formasını terleten Okan Buruk, daha önce Süper Lig'de Sivasspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştırdı, ancak başarıyı yakalayamadı. Okan Buruk, Göztepe'de sezona iyi bir başlangıç yaptı, 2'nci yarıda yaşanan düşüşe engel olamadı.Sarı kırmızılıların başında 25 lig karşılaşmasına çıkan Okan Buruk, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 40 puan topladı. Göztepe, Buruk yönetiminde sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Kupada 8 maçta sahaya çıkan Okan Buruk, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti, Gözktepe, kupaya gruplarda veda etti.Göztepe'yi 2014-2015 sezonun başında Altınbaş Holding'ten devralan Başkan Mehmet Sepil, 3 sezonda 5 teknik teknik direktörle çalıştı. Göztepe'nin 2'nci Lig'de yer aldığı 2014-2015 sezonuna Suat Kaya ile başlayan Başkan Sepil, 9'uncu hafta sonunda takımı Metin Diyadin'e emanet etti. Diyadin'le şampiyon olarak 2015-2016'da 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe'de, 20'nci haftada Metin Diyadin gitti, Önder Özen takımın başına geçti. Özen'le de başarıyı yakalayaman sarı kırmızılılar o sezonu Mehmet Aurelio ile tamamladı. Bu sezona ise Okan Buruk'la start veren İzmir ekibi yine istikrarı yakalayamadı. Buruk, 25. hafta sonunda Göztepe'den ayrıldı.Okan Buruk ile yollarını ayıran Göztepe'de alınan kötü sonuçların ardından futbolculara da fatura çıkacağı belirtildi. Başkan Mehmet Sepil'in üst üste alınan mağlubiyetlerle Süper Lig rotasından çıkan takıma çok kızdığı ve oyunculara ağır para cezası vereceği bildirildi. Taraftarlar 4-0 kaybedilen Eskişehirspor maçının ardından başta kaleci Günay olmak üzere futbolcuların büyük çoğunluğuna sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.