Ozan, 2018'e kadar Altınordu'da

Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, son 3 sezonda Aydınspor 1923 ve Manisaspor'a kiraladığı Ozan Sol'un sözleşmesini 2018'e kadar uzatarak genç futbolcuyu defterden silmediğini gösterdi

2012-13 sezonunda Muğlaspor'dan transfer edilerek profesyonel sözleşme imzalanan Ozan, kırmızı lacivertli formayla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra Altınordu'nun 1'inci Lig'de yer aldığı 2014-15'in devre arasında deneyim kazanması için Aydınspor 1923'e kiralandı. Geçen sezon Manisaspor'a gönderilen Ozan, siyah beyazlı takımda 2'nci Lig'de de kupa kaldırdı.



Bu sezon başında Altınordu'dan ayrılmak isteyen ancak bonservisini alamayan 23 yaşındaki futbolcu tekrar kiralık olarak Manisa'nın yolunu tuttu. 2012'de geldiği Altınordu'ya ilk etapta 3 yıllık imza atan, 2015'te mukavelesini 2 yıl uzatan Ozan, bu sezon devre arasında yine nikah tazeleyerek 1 yıl daha "Altınordu" dedi. Ozan, kırmızı lacivertli formayla 3'üncü Lig'de 19, 2'nci Lig'de de 6 gol kaydetti.



