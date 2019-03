Özgür Ekmekçioğlu: Altay parmakla gösterilecek

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, gelecek planlarını anlattı. Ekmekçioğlu, “Stadıyla, tesisiyle, diğer imkanlarıyla 4 sene sonra Süper Lig’de parmakla gösterilecek bir kulüp olacağız.” dedi.

Radyo Trafik İzmir’de “Taraftarın Sesi” programına konuk olan Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, futbol takımının son durumunu değerlendirdi, Altay’a yönelik hayallerinden bahsetti. Yerel yönetimlerden gerekli desteği alamadıklarından dert yanan Ekmekçioğlu ayrıca; önceki yönetimden devraldıkları borcu kapatma noktasına getirdiklerini söyledi.

Kendi hikâyemizi yazacağız

Göreve geldikten sonra her sene bir üst lige yükselen Altay’ın genç başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Spor Toto 1. Lig’de sezonun ilk yarısında istedikleri performansı yakalayamadıklarından, teknik direktör konusunda talihsiz bir dönem geçirdiklerinden söz etti. Ekmekçioğlu, kulübün menfaatinin her şeyden önce geldiğinin altını çizerek, “Biz kulübün menfaatlerini düşünerek teknik direktör konusunda beklemek zorunda kaldık. Vizyonumuza, kültürümüze, yapımıza uygun hocalarla çalışmayı amaçladık. Maddiyat da bizim için öncelikli bir konu. Sait Hoca göreve gelene kadar maalesef taraftarı kışkırtanlar oldu. Bizi seven kadar sevmeyen de var. İşleri yanlış yerlere götürdüler ve sihir orada kayboldu.” şeklinde konuştu. Doğru oyuncuların gönderilmesi ve nokta transferler yapılmasıyla 2. yarıya güzel bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Altay Başkanı, “Bu saatten sonra kendi hikâyemizi kendimiz yazacağız. Sezon başında hedefimiz ligde kalmaktı, şimdi Play-Off neden olmasın?” dedi.

Dört dörtlük Altay

Özgür Ekmekçioğlu, bu sene Süper Lig’e çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ancak Süper Lig’in hakkını verebilmek için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti ve “Stadıyla, tesisiyle, diğer imkanlarıyla 4 sene sonra Süper Lig’de parmakla gösterilecek bir kulüp oluruz.” ifadelerini kullandı. Başkanlık koltuğuna oturmadan belirlediği “7 sene içerisinde Süper Lig’e yükselme” planı üstünden devam ettiklerini anlatan Ekmekçioğlu, Altay’a yönelik en büyük hayalini ise şu sözlerle açıkladı:

“Dört dörtlük bir Altay oluşturmak en öncelikli hedefim. Bunun için de 4 seneye daha ihtiyacımız var. Alt yapısından oyuncu çıkartan, milli takımlara oyuncu veren, stadyumu tıklım tıklım dolu, Alsancak Stadı’nın kapasite olarak yetmediği, biletlerinin karaborsaya düşeceği, mali yapısıyla örnek gösterilen, her sene Avrupa’da boy gösteren bir Altay hayalim var.”

Gelir gelmez gol yedik

Altay Spor Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu, kulübün mali durumu hakkında da bilgi verdi. “Göreve gelir gelmez adeta gol yedik, acemiliğimize geldi.” diyen genç başkan, “Altay’ın kesinleşen borcu 16-17 milyon lira görünüyordu ama durum hiç de öyle olmadı. Transfer yasağını kaldırmak için ödediğimiz paralar ve faizler haricinde 5 sene önceki yönetimin taktığı borçlar bugün gelmeye başladı. Bunların hepsini topladığımızda şu ana kadar 40-50 milyon lira arasında bir borç ödedik, mali tabloyu bir hizaya soktuk.” şeklinde konuştu.

Kocaoğlu duyarsız kaldı

Yerel yönetimlerden istedikleri düzeyde destek alamadıklarından da yakınan Özgür Ekmekçioğlu, “Özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan hiç destek alamadık. Tesis konusundaki taleplerimize duyarsız kaldı. Bu ayki yerel seçimlerden sonra belediye başkanlarıyla daha uyumlu çalışmayı umuyoruz.” ifadelerini kullandı.