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    • Özkan oyunculara resti çekti: Hepiniz gidin

    Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'la yaptıkları karşılaşmada forma giyen oyuncuların, miskin, silik ve korkak bir maç çıkardığını savunarak onlardan, 2016 yılının son maçının ardından takımdan gitmelerini istedi

    13 Eylül 2016 Salı 11:10
    Özkan oyunculara resti çekti: Hepiniz gidin
    Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, ligin 3. haftasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta A takımda forma giyen oyunculara seslendi.

    "Futbol ayakla oynanır, arada sırada kafayla da vurulur... Ama kafalarının içindeki beyinleri salata olanların en üst liglere kadar tırmanmalarına imkan tanımayan bir üst düzey rekabet branşıdır." ifadelerini kullanan Özkan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

    "Bandırmaspor maçında Altınordu A Takımı formasını temsil eden futbol emekçileri, siz Altınordu Futbol Kulübü'nün ülkemiz için ne kadar değerli olduğunun farkında değilsiniz, olsaydınız bu kadar miskin, silik ve korkak maç çıkarmazdınız. Altınordu misyonunun yüklendiği değerlerin de farkında değilsiniz. Olsaydınız coşkulu, tempolu ve cesur futbol oynardınız. Benim sizinle işim bitmiştir. Beni uyandırdığınız için bu hamlemi 2 yıl önceye çekmeme neden olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. 2016 yılının son maçına kadar bu formayı giyin, ama adam gibi giyin ve ara transferde hepiniz gidin. 2017 yılında bizi evlatlarımızla baş başa bırakın. 1 Ocak 2017 Altınordu organizasyonu için yepyeni bir dönem başlayacak. Önce geri çekileceğiz, sonra evlatlarımızla iyi hazırlık yapıp bir daha geri adım atmamacasına ileri hamle yapacağız."

    Ligde 17. haftadaki Eskişehirspor maçına altyapı oyuncularıyla çıkacaklarını aktaran Özkan, "8 Ocak 2017, evlatlarımızı ilk 11 süreceğimiz ilk gün olacak. Belki o gün Eskişehir'den 5 yiyeceğiz. Ama bir gün tarih şöyle yazacak: Evet, bu Avrupa şampiyonu Altınordu A Takımı özkaynak futbolcuları, 7 yıl önce çıktıkları ilk profesyonel maçlarında 5 yemişlerdi." şeklinde değerlendirme yaptı.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Altınordu, Seyit Mehmet özkan

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