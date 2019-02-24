'Penaltı haksız' diye topu dışarı attı

Altınordu Futbol Kulübü’nün U17 (17 yaş altı) takımından bir oyuncu, hakemin kendi lehlerine verdiği penaltının haksız olduğunu düşünüp topu dışarı attı.

U17 Elit Ligi’nde namağlup Altınordu’nun genç takımı, bugün Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası’nda Adana Demirspor’la karşılaştı.

Maçın 67’nci dakikasında hakem Altınordu lehine penaltı verdi. Penaltının ceza sahasında mı yoksa dışında mı olduğu uzun süre tartışıldı.

Müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu düşünen Altınordulu Enis Destan topu bilerek dışarıya attı. Bu hareket tribünler tarafından desteklendi.

Öte yandan maçı 2-0 Altınordu kazandı.