Pınar Karşıyaka 3 hafta sonra deplasmanda kazandı

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'da Umana Reyer Venezia'ya elenip Final Four'u göremeden Avrupa'ya veda ettikten sonra Spor Toto Basketbol Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor'u normal süresi 74-74 biten maçta uzatmada Ponitka'nın son saniye basketiyle 82-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka, deplasman fobisine de son verdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'da Umana Reyer Venezia'ya elenip Final Four'u göremeden Avrupa'ya veda ettikten sonra Spor Toto Basketbol Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor'u normal süresi 74-74 biten maçta uzatmada Ponitka'nın son saniye basketiyle 82-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka, deplasman fobisine de son verdi. Yeşilgiresun randevusuna kadar ligde dış sahada 12 maçta 4 galibiyetc alan yeşil kırmızılı ekip, Trabzonspor Medical Park, Beşiktaş Sompo Japan ve Muratbey Uşak'la oynadığı son 3 deplasman maçını kaybetti. Pınar Karşıyaka, ligde 24 haftada 13 galibiyete ulaşıp play off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

