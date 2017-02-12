Pınar Karşıyaka 3'te 3 kaybetti

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Trabzonspor Medical Park'a deplasmanda 78-74 yenilen Pınar Karşıyaka, lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kaybetti.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Trabzonspor Medical Park'a deplasmanda 78-74 yenilen Pınar Karşıyaka, lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kaybetti. Son bir hafta içinde oynadığı maçlarda ligde Gaziantep Basketbol ve Trabzonspor, Avrupa'da Fraport Skyliners'a mağlup olan yeşil kırmızılılarda Basketbol Şube Sorumlusu Serdar Işıldar'ın, Antrenör Nenad Markovic'le toplantı yaparak takımdaki düşüşün nedenlerini masaya yatıracağı öğrenildi. Ligde son yenilgilere rağmen play off hattına tutunan Pınar Karşıyaka, çarşamba günü Ankada'daki Türkiye Kupası 8'li final ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor'la karşılaşacak.