Pınar Karşıyaka çeyrek finalde: 70-65

FIBA Europe Cup son 16 turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, BC Ventspils'i 5 sayı farkla yenerek eledi, adını çeyrek finale yazdırdı: 70-65. Letonya'da geçen hafta oynanan serinin ilk karşılaşmasını 78-76 kaybeden, adını son 8 takım arasına yazdırmak için rövanşı en az 3 sayı farkla kazanması gereken temsilcimiz, bir ara farkı 13 sayıya çıkardı. Kaf-Kaf, son anları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede taraftarının desteğiyle turu geçmeyi başardı. Karşıyaka'da Marei, 23 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Pınar Karşıyaka maçın başında Marei ve Henry ile farkı iki kez 5 sayıya çıkarsa da Ventspils, farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. İlk periyot 17-14 sonuçlandı. İkinci periyotta Walker, Henry ve Marei'yle sayılar bulan temsilcimiz, farkı 36-29'la 7 sayıya çıkardı. Periyot sonunda soyunma odasına 36-31 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda etkili başlayan yeşil-kırmızılılar, farkı ilk kez çift haneli sayılara taşıdı. Son periyot 13 sayı farkla, 53-40 başladı. Konuk Ventspils, bitime 4 dakika 15 saniye kala 61-59'la farkı 2 sayıya indirdi. Rakibine Henry ve Walker'la karşılık veren Kaf-Kaf skorun eşitlenmesine izin vermedi. Son 1 dakikaya 65-63 girildi. Henry, bitime 23 saniye kala bulduğu 2 serbest atış isabetiyle skoru 67-63'e getirirken Ventspils, son 14 saniyede Johnson'la 2 serbest atış kaçırdı. Berk'in 2 serbest atışı durumu 69-63 yaptı. Letonya temsilcisi Johnson'la 69-65'i buldu. Walker'la serbest atıştan 1 sayı daha bulan Kaf-Kaf, salondan 70-65 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Sinisa Herceg (Hırvatistan) (xx), Sasa Maricic (Sırbistan) (xx), Radomir Vojinovic (Karadağ) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 11, Henry (xxx) 16, Birkan (x), İlkan (xx) 4, Marei (xxx) 23, Berk (xx) 6, Evans (xx) 8, Egemen (x), Tayfun (x) 2

BC VENTSPILS: Johnson (xxx) 16, Lomazs (x) 2, Gulbis (xxx) 13, Arledge (xx) 9, Drame (xx) 6, Vitols (x) 2, Jakovics (x) 3, Zakis (x) 2, Berzins (xxx) 12

1'İNCİ PERİYOT: 17-14

İLK YARI: 36-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-40

5 FAUL: Walker (39.56) (Pınar Karşıyaka)

Rakip belli oldu

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın rakibi İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari oldu.

Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 97-93'lük skorla mağlup eden Dinamo Sassari, rövanşta İtalya'da konuk ettiği rakibini 94-68 yendi.

Adını son 8 takım arasına yazdıran Dinamo Sassari, çeyrek finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

Pınar Karşıyaka ile Dinamo Sassari arasındaki çeyrek final eşleşmesinin ilk maçı 20 Mart Çarşamba günü İzmir'de, rövanşı ise 27 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Sardinya Adası'nda oynanacak.