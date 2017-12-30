Pınar Karşıyaka'da 9. mağlubiyet!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 90-78 yendi

Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyespor 8. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise 9. mağlubiyetini yaşadı.



Mücadeleye Fall, Boothe ve Metecan Birsen'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekibe Pınar Karşıyaka, Egemen Güven, Waters, Wood ve Banic ile karşılık verdi. Oyun üstünlüğünü ele geçiren, Fall, Boothe, Harris ve Can Korkmaz ile skor üreten Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 29-19 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Jones ve Allen'ın basketleriyle 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 29-26. Konuk ekibin Metin Türen, Jones ve Banic'le bulduğu sayılara Harris, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı ve Jankovic ile karşılık veren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 45-35 üstün gitti.



Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Fall ve Doğukan Şanlı, Pınar Karşıyaka ise Jones, Allen ve Kennedy ile skor üretti. Farkın kapanmasına izin vermeyen Sakarya ekibi, son çeyreğe 66-57 önde girdi.



Son periyoda Kennedy, Allen ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka'ya ev sahibi ekip, Mehmet Özdoğan ve Jones'un basketleriyle cevap verdi. Etkili savunma yapan Pınar Karşıyaka, 37. dakikada Kennedy'nin basketiyle farkı 5 sayıya indirdi: 77-72. Kalan bölümde farkı yeniden açan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, salondan 90-78 galip ayrıldı.



Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da Fall 25, Boothe ve Jones 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Pınar Karşıyaka'da ise Jones 18, Kennedy 15, Allen 14 sayı kaydetti.



Salon: Sakarya



Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin



Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 13, Jankovic 4, Doğukan Şanlı 3, Metecan Birsen 7, Mehmet Özdoğan 6, Can Korkmaz 3, Fall 25, Harris 9, Mustafa Kırcalı, Tufan Önen, Ersin Dağlı 7, Boothe 13



Pınar Karşıyaka: Allen 14, Berk Uğurlu 7, Metin Türen 6, Egemen Güven 2, Waters 8, Banic 5, Wood 3, Kennedy 15, Jones 18



1. Periyot: 29-19



Devre: 45-35



3. Periyot: 66-57



Beş faulle çıkanlar: 38.02 Kennedy, 39.35 Allen (Pınar Karşıyaka)