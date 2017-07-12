Pınar Karşıyaka'da bütçe sıkıntısı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ekibi Pınar Karşıyaka'nın Şube Başkanı Serdar Işıldar, takımın isim sponsoru Yaşar Holding'le geçen hafta yapılan toplantıda ilk etapta 6 milyon TL olarak belirlenen yeni sezon bütçesini 2 kat artırmasını talep ettiklerini belirtti, "Transfer yasağımız var. Bu bütçelerle ligde takım kuramayız" dedi

Eski basketbolcularının kesinleşmiş 2.5 milyon TL alacağından kaynaklanan transfer yasağı bulunduğunu, ayrıca geçen sezonki kadrodan, ayrılmak için gün sayan Ponitka ve altyapıdan gelen gençler dışında oyuncu kalmadığını hatırlatan Serdar Işıldar, "Lig başlayana kadar yasağa neden olan borcun 3.3 milyon TL'ye çıkmasını öngörüyoruz. Bütçe kısıtlaması olursa takım kurmamız zorlaşır" diye konuştu.



Transfer yasağını kaldırdıktan sonra mevcut bütçenin 2 milyon TL'sini yeni transferler Berk ve Metin ile sözleşme yenileyen Egemen'e, 1 milyon TL'yi teknik heyete, 1.5 milyon TL'lik kısmını ise deplasman masraflarına ayıracaklarını belirten Serdar Işıldar, şöyle devam etti:



"Hem yerli, hem de yabancı transferinde almak istediğimiz isimlerin yüzde 90'ı belli. Ancak henüz bütçe netleşmediği için adım atmıyoruz. Geç kalıyoruz. Basketbol şube olarak ekstra sponsor ve reklam gelirlerimiz var ama bunlar ancak genel harcamalara yetiyor. Ana sponsor bütçesinin kısıtlanması oyuncu ve teknik heyetin ücretlerine yansır. Transfer yasağımız olmasa kafamızdaki takımı bu bütçeyle de kurardık ama yasak bizi zorluyor."



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FIBA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Makedonya'dan Karpos Sokoli, Estonya'dan BC Kalev Cramo, Macaristan'dan Alba Fehervar üçlüsünden biriyle rakip olacak olan Pınar Karşıyaka, asıl grup aşamasında terleyecek. Pınar Karşıyaka, 29 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde iç saha ve deplasmanda oynanacak iki maçta rakibine üstünlük sağlaması durumunda A Grubu'nda hepsi birbirinden güçlü Fransa'dan Monaco, İtalya'dan Sassari, Almanya'dan Ewe Baskets, İsrail'den Hapoel Holon, Rusya'dan Enisey, İspanya'dan Murcia ile, elemelerden gelecek Kapfenberg, Benfica, Lukoil Academic, Juventus dörtlüsünden biriyle eşleşecek. Şube Başkanı Serdar Işıldar, "Kafamızdaki takımı kurabilirsek gruplarda zorlanmayız" dedi.