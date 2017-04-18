Pınar Karşıyaka'da Egemen affedildi

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank deplasmanına hazırlanan Pınar Karşıyaka'da geçen hafta Antrenör Nenad Markovic'le tartıştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Egemen Güven, affedildi

Şube yönetiminin genç pivot ve teknik heyetle yaptığı görüşmenin ardından Markovic'ten tavrı nedeniyle özür dileyen Egemen takıma döndü.



Bu arada yeşil kırmızılılarda anneannesinin cenazesine katılmak üzere ABD'ye gitmek zorunda kaldığı için Darüşşafaka Doğuş mücadelesini kaçıran guard Brown da yarın takımla antrenmanlara başlayacak. Pınar Karşıyaka, sakatlıkları geçen Ponitka ve Soner'in de dönüşüyle Galatasaray Odeabank randevusuna tam kadro çıkacak.