Pınar Karşıyaka'da eksikler dönüyor

Omuzundaki sakatlık yüzünden son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Ponitka ile topuğunda sakatlık bulunan Soner'in cumartesi günü Galatasaray Odeabank'la yapılacak kritik deplasman maçına yetişeceği bildirildi.Kaynak: DHA
Anneannesinin cenazesi nedeniyle ABD'ye gittiği için Darüşşafaka Doğuş mücadelesini kaçıran Brown da bu hafta dönüp takıma katılacak. Yeşil kırmızılı ekip, play off yarışındaki sıralamaya etki edecek önemli müsabakada kadro dışı bırakılan Egemen hariç tam kadro sahada olacak.
Öte yandan yönetimin antrenmanda Antrenör Nenad Markovic'le tartıştığı için süresiz kadro dışı bırakılan altyapı patentli pivot Egemen'le ilgili olarak teknik heyetten rapor istediği bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.