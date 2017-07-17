Pınar Karşıyaka'da eski kaptan dönüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bütçe sıkıntısı nedeniyle henüz yabancı transferinde adım atamayan Pınar Karşıyaka'da eski kaptan İnanç Koç yuvaya dönüyor.

Pınar Karşıyaka'da eski kaptan dönüyor

Geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor'da oynadıktan sonra 1997 yılında başladığı profesyonel kariyerini noktalayan 38 yaşındaki sporcu, yeşil kırmızılı ekipte yardımcı antrenör olacak.

İnanç Koç, kariyerinde iki farklı dönemde toplam 7 yıl forma giydiği Pınar Karşıyaka'da 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı kupası kaldırıp 2015'te lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli basketbolcu, Antrenör Aleksandar Trifunovic ve ekibi, Takım Menajeri Birtan Saka ile uzun forvet Metin Türen'den sonra Pınar Karşıyaka'nın bu sezon Yeşilgiresun'dan dördüncü transferi olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pınar karşıyaka
Önceki Haber
4 Pakistanlıyı kaçırıp fidye istediler!
Sonraki Haber
FETÖ'cülerden bürokratlara 'eskort'lu tuzak!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.