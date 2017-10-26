Pınar Karşıyaka'da işler yolunda gitmiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona galibiyetlerle başlayan Pınar Karşıyaka, son 4 maçta 3 yenilgi aldı. Karşıyaka bu periyotta ligde Gaziantep Basketbol'a 74-73, Galatasaray Odeabank'a 91-75 yenilirken Avrupa'daki son maçında Ewe Baskets'a 96-82 mağlup oldu

Son 4 maçta yalnız Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Juventus Utena'yı 90-78 mağlup eden Karşıyaka, ligde 3 haftayı Play-Off hattının dışında geçerken Avrupa'da ise grubunda 2 galibiyet, 1 yenilgiyle dördüncü sırada yer alıyor. Mali sıkıntıları nedeniyle transfer yasağının 700 bin TL tutarındaki ikinci taksitini ödeyemediğinden FIBA'dan yeniden transfer yasağı alan yeşil-kırmızılılarda 100 bin dolar tutarındaki bonservisi yatırılmadığı için lisans alınamayan Dustin Hogue konusundaki belirsizlik de sürüyor.



SALONDA FİYASKO



Futbolda yeni puan silme cezası alınmaması için taraftarın eşi görülmemiş bir kampanya yürüterek kulübün 9 puanını kurtardığı Karşıyaka'da basketbolda yönetimin yaptığı destek organizasyonu ise fiyaskoyla sonuçlandı. Taraftarın kampanyasına destek olmamakla suçlanıp istifaya davet edilen yönetim, Ewe Baskets'le Almanya'da oynanan maç için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na dev ekran kurdurdu. Maç, bu ekrandan yayınlanırken kulübe destek olmak için salona giriş ücreti 20 TL olarak belirlendi. Maçı tribünde yalnız 50 civarında kişi izlerken salonda görev yapan özel güvenlik şirketi mensuplarının sayısı seyircilerden fazlaydı.

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