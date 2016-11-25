Pınar Karşıyaka'da işler yolunda

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyetle gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalarken, Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettiklerini söyledi. Takımın rayına oturduğunu belirten Büyükkarcı, "Özellikle Egemen ve genç oyuncuların uyumu bizi ekstra mutlu ediyor. İtiraf etmek gerekirse bu sezon beklentinin üzerindeyiz. Hem biz hem de taraftarımız istediği takımı izlemeye başladı ve iyi bir ritim yakaladık" dedi

Her geçen gün daha iyiye gideceklerini sözlerine ekleyen Turgay Büyükkarcı sözlerini şöyle sürdürdü:



"İzleyene keyif veren basketbol oynayan bir takım olma amacımız vardı, buna da ulaştık. Bundan sonraki hedeflerimiz önümüzdeki yılların iskeletini oluşturmak. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Ligde bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanında 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta lider Le Mans karşısında kaza yaşadık ama bunu Fransa'daki ikinci maçta telafi edeceğiz" diye konuştu.



TAKVİYE GÜNDEMDE



Pınar Karşıyaka, yerli rotasyonunda sakatlığının da etkisiyle beklenen çıkışı yapamayan Erdi'nin bel fıtığı ameliyatı olması, ayrılmak isteyen gençlerden Mert Celep'in 1 haftadan uzun süredir antrenmanlara çıkmaması nedeniyle arayışa geçti. Yerli kısa forvet almak isteyen yeşil-kırmızılılar, alternatifleri değerlendiriyor.



RAKİP İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR



Spor Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan Pınar Karşıyaka, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanında ter dökecek. Cebeci Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Yeşil kırmızılı ekipte belinden ameliyat olan Erdi ve takımdan ayrılmak isteyen Mert forma giyemeyecek.



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