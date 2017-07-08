Pınar Karşıyaka'da Metin'le imzaları attı

23 yaşında, 2.06 boyundaki Metin, 1 yıllık resmi imzayı attı. Kariyerinde daha önce Darüşşafaka'da Euroleague tecrübesi de yaşayan Metin, halen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım kadrosunda yer alıyor.Kaynak: DHA
Yabancı transfer arayışlarını sürdüren Pınar Karşıyaka'da İspanya'nın Baskonia takımıyla görüşen Mateusz Ponitka'nın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
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