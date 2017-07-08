Pınar Karşıyaka'da Metin'le imzaları attı

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'den 21 yaşındaki guard Berk Uğurlu'yu 1 yıllığına transfer eden Pınar Karşıyaka, hafta içinde prensip anlaşmasına vardığı Yeşilgiresun Belediyespor'un uzun forveti Metin Türen'le de sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka'da Metin'le imzaları attı
23 yaşında, 2.06 boyundaki Metin, 1 yıllık resmi imzayı attı. Kariyerinde daha önce Darüşşafaka'da Euroleague tecrübesi de yaşayan Metin, halen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

Yabancı transfer arayışlarını sürdüren Pınar Karşıyaka'da İspanya'nın Baskonia takımıyla görüşen Mateusz Ponitka'nın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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