Pınar Karşıyaka'da yeni transfer yeni sorun!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde transfer yasağı ve mali sıkıntı nedeniyle yabancı transferinde uzun süreden bu yana adım atamayan Pınar Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ ile Şube Başkanı Serdar Işıldar, sosyal medya hesaplarından 2 transfer müjdesi verdi. Ancak kulüp bu isimlerden biri nedeniyle davalık olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

Altuğ ve Işıldar, Facebook hesaplarından NBA D League'den 27 yaşındaki şutör guard Scott Wood ve forvet Dustin Hogue'u kadrolarına kattıklarını duyurdu. Avrupa'da Murcia forması giyen, NBA Yaz Ligi'nde Golden State Warriors kadrosunda yer alan Wood transferinde pürüz olmadığı, oyuncunun resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Son olarak İtalya Ligi ekiplerinden Dolomiti Energia Trento'da oynayan 25 yaşındaki Dustin Hogue'un, 2 gün önce Güney Kore Ligi'nden Goyang Orions'a resmi imza attığı ortaya çıktı. Güney Kore Ligi'nin 20 Temmuz'da ABD'nin Las Vegas kentinde yaptığı draftlara katılan Hogue'un Orions tarafından 1. tur 10. sıradan seçildiği, oyuncunun aynı gün yıllık 210 bin dolar ücret karşılığında resmi sözleşme imzaladığı öğrenildi. Güney Kore temsilcisi, Karşıyaka'nın Hogue'la anlaştığı haberleri basketbol sitelerine yansıyınca kulübe ulaştı. Yeşil-kırmızılılara mail atıp oyuncunun imzaladığı sözleşme ve kulüp yöneticileriyle çektirdiği fotoğrafları yollayan Kore ekibi, aradaki anlaşmazlığın acilen çözülmesini istedi.

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