Pınar Karşıyaka'dan Atatürk'ün evine ziyaret

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Yunanistan'ın Selanik kentinde PAOK’a konuk olacak Pınar Karşıyakalı basketbolcular, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etti

Maç öncesinde şut antrenmanını PAOK Arena’da gerçekleştiren yeşil-kırmızılı basketbolcular, daha sonra Selanik'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya geldiği ve müze olarak kullanılan Aya Dimitriya Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ne gitti. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, ziyarette Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'a basketbolcuların imzaladığı Pınar Karşıyaka formasını hediye etti. Büyükkarcı'ya Voleybol Şube Başakanı Serkan Ergüven, Genel Menajer Selim Çınar ve Sırp Antrenör Aleksandar Trifunovic de eşlik etti. Maç için Selanik'e gelen taraftarlar da takımla beraber müzeyi gezdi. Ziyaretin ardından yeşil-kırmızılı takım, ay-yıldızlı bayrağımızı açıp Başkonsolos Okan'la müzenin önünde fotoğraf çektirdi. Selanik'te PAOK Başkanı Bane Prelevic ve yönetimi, Başkan Büyükkarcı ve Genel Menajer Çınar'ı akşam yemeğinde ağırladı. PAOK ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka saat 20.30’da PAOK Arena'da oynanacak.