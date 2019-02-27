Pınar Karşıyaka'dan kötü prova: 80-83

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen Türkiye Kupası ve milli maçlar arasında rakiplerinden Afyon Belediyespor'u hazırlık maçında konuk eden Pınar Karşıyaka, salondan mağlup ayrıldı: 80-83.

Pınar Karşıyaka'dan kötü prova: 80-83
27 Şubat 2019 Çarşamba 10:47

Kulüple geçen hafta sonunda sözleşme imzalayan Alman antrenör Dirk Bauermann yönetminde ilk sınavına çıkan Kaf-Kaf, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ilk periyodu 20-24, ilk yarıyı 41-46, üçüncü periyodu ise 60-65 geride tamamladı. Yeşil kırmızılı ekip Bauermann yönetimindeki ilk resmi maçta pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Etiketler; #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi #hazırlık maçı #pınar karşıyaka #Afyon Belediyespor
Önceki Haber
Nihat Zeybekci'ye körüklü çizme
Sonraki Haber
Mehmet Sepil: Tamer Tuna en doğru adaydı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.