Pınar Karşıyaka'dan milli çıkarma

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu erken kapatan Pınar Karşıyaka'nın oyuncuları milli takımlara çıkarma yaptı

Pınar Karşıyaka'dan milli çıkarma
25 Mayıs 2018 Cuma 11:08

Ligde bu sezon yerli oyunculara en çok şans veren takımlardan biri olan Karşıyaka'da Egemen Güven, Berk Uğurlu ve Metin Türen, 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Ukrayna ve İsviçre maçları için daha önce olduğu gibi A Milli Takım'a çağrıldı.

Karşıyakalı gençlerden Alp Karahan, Görkem Doğan ve Gökhan Edge Demirli, U20 Milli Takım'da 14-22 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da yapılacak 2018 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Çağatay Özkan, Hakan Çakır ile İnanç Mert Hotamış, U17 Milli Takımı'na davet edildi. U17 takımımız ise 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Arjantin'deki 2018 Yıldız Erkekler Dünya Kupası'na katılacak.


Kaynak: DHA
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